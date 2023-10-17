الكويكب 1998 HH49: لقاء قريب مع نظام Sentry II التابع لناسا

يقوم نظام Sentry II التابع لناسا بتتبع الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs) بجدية لضمان سلامة كوكبنا. وقد لفت أحد هذه الكويكبات، والذي تم تحديده باسم 1998 HH49، انتباه مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) مؤخرًا.

من المتوقع أن يقوم هذا الجسم السماوي الضخم، الذي يبلغ حجمه حوالي 600 قدم، بالتحليق بالقرب منه في 17 أكتوبر. وعلى الرغم من أنه سيكون على بعد حوالي 1.17 مليون كيلومتر من الأرض عند أقرب نقطة له، إلا أن سرعته المذهلة البالغة 53,233 كيلومترًا في الساعة قد أثارت الاهتمام. من علماء الفلك.

تم رصد هذا الكويكب في الأصل في 28 أبريل 1998، وتم رصده مرة أخرى في 1 ديسمبر 2021، وينتمي هذا الكويكب إلى مجموعة أبولو. تمت تسمية كويكبات أبولو على اسم كويكب أبولو عام 1862، وهي معروفة بميلها إلى عبور مسار الأرض. والجدير بالذكر أن فئة أبولو كانت مسؤولة عن انفجار نيزك تشيليابينسك عام 2013، والذي تسبب في أضرار وإصابات كبيرة في روسيا.

على الرغم من تصنيف 1998 HH49 على أنه "يحتمل أن يكون خطيرًا" نظرًا لحجمه، إلا أن وكالة ناسا تتوقع أن يكون تحليقه بالقرب منه آمنًا. ومع ذلك، فإن وجوده يؤكد عدم القدرة على التنبؤ بالكون الواسع والدور الحاسم الذي تلعبه وكالات مثل وكالة ناسا في مراقبة التهديدات السماوية.

وفي الختام، يلعب نظام Sentry II التابع لناسا دورًا حيويًا في تتبع الكويكبات القريبة من الأرض مثل 1998 HH49 لتوقع المخاطر المحتملة. وفي حين أنه من غير المتوقع أن يشكل تحليق هذا الكويكب تهديدًا، إلا أن حجمه بمثابة تذكير بالحاجة إلى اليقظة المستمرة لضمان سلامة كوكبنا.

مصادر:

- مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)

- انفجار نيزك تشيليابينسك 2013