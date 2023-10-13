كويكب 800 قدم 2021 NT14: لقاء قريب مع الأرض

لقد أسرت الكويكبات البشرية وأثارت قلقها لعدة قرون، وغالبًا ما تلفت رحلاتها المتكررة عبر الكون انتباهنا أثناء مرورها بالأرض. في حين أن معظم الكويكبات لا تشكل خطرًا مباشرًا، إلا أن هناك عددًا قليلًا منها يثير قلقنا نظرًا لحجمها الهائل وقربها. أحد هذه الكويكبات هو العملاق الذي يبلغ طوله 800 قدم والمعروف باسم 2021 NT14، ويندفع نحو الأرض بسرعة مذهلة تبلغ 30,874 كم / ساعة.

على عكس الحصاة الفضائية النموذجية، فإن 2021 NT14 أكبر من معظم الكويكبات التي تقترب من جوارنا الكوني. ويبلغ طوله 800 قدم، أي ما يعادل حجم الملعب. رحلتها السريعة عبر الفضاء رائعة بنفس القدر، حيث تتجه نحو الأرض بسرعة مذهلة.

ومن المقرر أن يصل الكويكب إلى أقرب اقتراب له في 13 أكتوبر، ليصل إلى مسافة 4.43 مليون ميل من الأرض. وفي حين أن هذا قد يبدو بعيدًا من الناحية الفلكية، إلا أن انحرافًا بسيطًا عن مداره قد يكون له عواقب كارثية على كوكبنا. ومع ذلك، طمأننا مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) إلى أن الكويكب سيحافظ على مسافة آمنة أثناء مروره.

وعلى الرغم من عدم وجود حاجة فورية للذعر، إلا أن 2021 NT14 يُصنف على أنه يحتمل أن يكون خطيرًا نظرًا لحجمه الهائل. لذلك، من المهم بالنسبة لنا أن نراقب عن كثب هذه الصخور الفضائية الضخمة بشكل يومي.

تعتمد ناسا على مراصد مختلفة، مثل Pan-STARRS، ومسح Catalina Sky Survey، ومهمة NEOWISE، وNEO Surveyor القادم، لجمع كمية كبيرة من معلومات تتبع الكويكبات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مبادرات الرادار الكوكبي، بما في ذلك مجموعة Goldstone Solar System Radar Group التابعة لمختبر الدفع النفاث، دورًا حاسمًا في برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا.

في الختام، في حين أن حجم وسرعة الكويكب 2021 NT14 قد يثيران المخاوف في البداية، فإن التتبع الدؤوب الذي تقوم به وكالة ناسا يضمن أنه يمكننا الاطمئنان إلى أنه سيحافظ على مسافة آمنة أثناء اقترابه من الأرض. إنه بمثابة تذكير بأهمية المراقبة والدراسة المستمرة لهذه الأجرام السماوية.

مصادر:

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)

- بيانات CNEOS من وكالة ناسا