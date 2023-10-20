ناسا تنجح في الطباعة ثلاثية الأبعاد واختبار فوهة محرك الصاروخ لمهمات الفضاء السحيق

حققت وكالة ناسا إنجازًا هامًا في مجال التصنيع الإضافي من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد واختبار فوهة محرك صاروخي جديد بنجاح كجزء من مشروع RAMFIRE. يتم تمويل RAMFIRE، والتي تعني التصنيع الإضافي التفاعلي للثورة الصناعية الرابعة، من قبل مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء (STMD) التابعة لناسا. ويهدف المشروع إلى تطوير التصنيع الإضافي وتطوير أنظمة دفع جديدة لمهام ناسا المستقبلية في الفضاء السحيق.

بالتعاون مع مطور المواد Elementum 3D، قام مهندسو ناسا من مركز مارشال لرحلات الفضاء بإنشاء الألومنيوم القابل للحام المعروف باسم A6061-RAM2. يمتلك هذا النوع من الألومنيوم خصائص مقاومة الحرارة اللازمة للاستخدام في محركات الصواريخ. من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد للفوهة كقطعة واحدة، يتم تقليل وقت التصنيع بشكل كبير مقارنة بالفوهات المصنعة تقليديًا، والتي يمكن أن تتطلب ما يصل إلى 3 جزء متصل بشكل فردي.

تشتمل فوهة RAMFIRE المطبوعة ثلاثية الأبعاد على قنوات داخلية صغيرة لتبريد الفوهة أثناء العمليات ومنع الذوبان. تسمح طبيعتها خفيفة الوزن بإنتاج مكونات عالية القوة، مما يتيح القيام بمهام الفضاء السحيق التي تحمل حمولات أثقل. وهذا أمر بالغ الأهمية لمبادرة ناسا من القمر إلى المريخ، والتي تهدف إلى إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر وإرسال بعثات بشرية إلى المريخ في نهاية المطاف.

خضعت فوهة RAMFIRE لاختبار صارم للحريق الساخن، بما في ذلك تكوينات مختلفة للوقود، في منطقة اختبار مارشال الشرقية. وقد أظهرت الاختبارات أن الفوهة المطبوعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن تعمل بفعالية في بيئات الفضاء السحيق الصعبة وتتحمل الأحمال الحرارية والهيكلية والضغط. تتم أيضًا مشاركة الفوهة مع أصحاب المصلحة التجاريين والأوساط الأكاديمية، حيث تقوم شركات الطيران بتقييم سبائك الألومنيوم الجديدة وعملية الطباعة ثلاثية الأبعاد لمختلف التطبيقات.

يُظهر هذا الإنجاز الذي حققته وكالة ناسا الاستخدام المتزايد للتصنيع الإضافي في إنتاج مكونات محركات الصواريخ. شركات أخرى، مثل AMCM وAgile Space Industries، تستخدم أيضًا تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع غرف الاحتراق وأجزاء الصواريخ المهمة. تعتبر هذه التطورات في التصنيع الإضافي ضرورية لمستقبل استكشاف الفضاء وتطوير أنظمة الدفع المتقدمة.

مصادر:

- ناسا تنجح في الطباعة ثلاثية الأبعاد واختبار فوهة محرك الصاروخ الجديد لمهمات الفضاء السحيق (مقالة المصدر)

- مركز ناسا مارشال لرحلات الفضاء

– العنصر 3D

– مشروع RAMFIRE (التصنيع الإضافي التفاعلي للثورة الصناعية الرابعة).

- نسخة الألومنيوم A6061-RAM2

– تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المحركات الصاروخية

- الطابعة ثلاثية الأبعاد لشعاع الليزر المعدني (PBF-LB) من AMCM لإنتاج الصواريخ الفضائية

- استخدام شركة Agile Space Industries لمسحوق Ni625 في الطباعة ثلاثية الأبعاد لأجزاء الصواريخ الفضائية