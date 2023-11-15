نظام حاسوبي جديد يشبه الدماغ يحدد الأرقام المكتوبة بخط اليد بدقة تصل إلى 93.4%

تم تحقيق طفرة مثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير نظام حاسوبي يشبه الدماغ يمكنه التعرف بنجاح على الأرقام المكتوبة بخط اليد بمعدل دقة مثير للإعجاب يصل إلى 93.4%. يشتمل هذا النظام التجريبي، المصمم على غرار الدماغ البيولوجي، على خوارزمية تدريب فريدة توفر ردود فعل مستمرة في الوقت الفعلي، مما يمكنه من التفوق في الأداء على طرق معالجة البيانات المجمعة التقليدية المستخدمة بشكل شائع في الذكاء الاصطناعي.

ما يميز هذا النظام هو تصميمه، الذي يتميز بشبكة ذاتية التنظيم من الأسلاك النانوية على الأقطاب الكهربائية. على عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية التي تحتوي على وحدات منفصلة للذاكرة والمعالجة، يدمج هذا النظام الشبيه بالدماغ هذه القدرات، مما يؤدي إلى تحسين قدرات التعلم وتحسين الأداء. إن شبكة الأسلاك النانوية قادرة على معالجة البيانات المعقدة والمتطورة في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إحدى المزايا الرئيسية لهذا النظام الشبيه بالدماغ هي كفاءته في استخدام الطاقة. وبالمقارنة بأنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على السيليكون، والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فمن المتوقع أن تتطلب شبكة الأسلاك النانوية طاقة أقل بكثير مع تقديم أداء مماثل. وهذا يجعلها تقنية واعدة لمختلف التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات والملاحة الذاتية وإنترنت الأشياء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما مدى دقة نظام الحوسبة الشبيه بالدماغ في تحديد الأرقام المكتوبة بخط اليد؟

ج: يحقق النظام نسبة دقة تصل إلى 93.4%.

س: ما الذي يميز خوارزمية التدريب المستخدمة في هذا النظام؟

ج: توفر خوارزمية التدريب تعليقات مستمرة في الوقت الفعلي، مما يتيح أداءً تعليميًا أفضل.

س: كيف تختلف شبكة الأسلاك النانوية عن أجهزة الكمبيوتر التقليدية؟

ج: تعمل شبكة الأسلاك النانوية على دمج قدرات الذاكرة والمعالجة، على عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية ذات الوحدات المنفصلة.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا النظام الحاسوبي الشبيه بالدماغ؟

ج: يمكن استخدام النظام في الروبوتات، والملاحة الذاتية، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

س: ما هي كفاءة استخدام الطاقة في شبكة الأسلاك النانوية؟

ج: من المتوقع أن يتطلب طاقة أقل من أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على السيليكون.

(المصدر: جامعة كاليفورنيا)