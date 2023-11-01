مسارات جديدة لذكاء الآلة ومهام الذاكرة الفعالة

في دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Communications، أثبت باحثون من جامعة سيدني وجامعة كاليفورنيا نجاح الشبكة العصبية الفيزيائية التي تتعلم وتتذكر "أثناء التنقل" بطريقة تشبه وظيفة المشبك العصبي في الدماغ. ومن خلال محاكاة سلوك الخلايا العصبية، توفر شبكة الأسلاك النانوية إمكانية تطوير ذكاء آلي موفر للطاقة وقادر على القيام بمهام التعلم والذاكرة المعقدة في العالم الحقيقي.

تتكون شبكات الأسلاك النانوية من أسلاك صغيرة يبلغ قطرها أجزاء من المليار من المتر. تترتب هذه الأسلاك ذاتيًا في أنماط تشبه اللعبة الشهيرة "Pick Up Sticks"، والتي تعمل بمثابة محاكاة للشبكات العصبية الموجودة في أدمغة الإنسان. ومن خلال استخدام خوارزميات بسيطة تستجيب للتغيرات في المقاومة الإلكترونية، يمكن لهذه الشبكات تنفيذ مهام الذاكرة والتعلم. هذا المفهوم، المعروف باسم "تبديل الذاكرة المقاومة"، يحاكي التغيرات في الموصلية التي تحدث في نقاط الاشتباك العصبي في أدمغتنا.

يوضح المؤلف الرئيسي رومين تشو، وهو طالب دكتوراه من معهد النانو وكلية الفيزياء بجامعة سيدني، أن هذه الدراسة توضح كيف يمكن لشبكات الأسلاك النانوية معالجة البيانات الديناميكية المتدفقة. ومن خلال التعرف على تسلسلات النبضات الكهربائية التي تمثل الصور وتذكرها، تعرض الشبكة قدرتها على التعلم والتكيف مع المعلومات المتطورة في الوقت الفعلي.

وتقارن الباحثة المشرفة البروفيسور زدينكا كونسيتش مهمة الذاكرة التي تقوم بها الشبكة بتذكر رقم الهاتف. اختبرت هذه الدراسة أيضًا قدرات الشبكة في التعرف على الصور، وحققت معدل نجاح بنسبة 93.4 بالمائة في التعرف على الصور من قاعدة بيانات الأرقام المكتوبة بخط اليد MNIST. يسمح هذا الاختراق للشبكة العصبية بالتعلم وتذكر البيانات المتغيرة باستمرار، متجاوزًا الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة من المعلومات في الذاكرة والحفاظ على الطاقة.

توفر معالجة المعلومات عبر الإنترنت العديد من المزايا، خاصة عند التعامل مع البيانات المتدفقة بشكل مستمر. تحتاج نماذج التعلم الآلي إلى القدرة على التكيف في الوقت الفعلي، وهو ما لم يتم تحسين الشبكات العصبية الاصطناعية الحالية من أجله. ومن خلال تسخير قدرة الشبكة العصبية النانوية للتعلم عبر الإنترنت، مهد الباحثون الطريق للتقدم المستقبلي في مهام الذكاء الآلي والذاكرة الفعالة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي شبكة الأسلاك النانوية؟

ج: شبكة الأسلاك النانوية عبارة عن مجموعة من الأسلاك الصغيرة مرتبة في أنماط تحاكي الشبكات العصبية الموجودة في الدماغ البشري.

س: ما هو تبديل الذاكرة المقاومة؟

ج: يشير تبديل الذاكرة المقاومة إلى التغيرات في التوصيل الكهربائي التي تحدث عند الوصلات حيث تتداخل الأسلاك النانوية، على غرار كيفية عمل المشابك العصبية في أدمغتنا.

س: ما هي المهام التي تم تنفيذها في هذه الدراسة؟

ج: تم تدريب الشبكة على التعرف على تسلسلات النبضات الكهربائية التي تمثل الصور وتذكرها، وحققت نسبة نجاح بلغت 93.4 بالمائة في تحديد صور الاختبار بشكل صحيح. كما قام أيضًا بمهام الذاكرة التي تتضمن استدعاء تسلسلات تصل إلى ثمانية أرقام.

س: ما فائدة معالجة المعلومات عبر الإنترنت؟

ج: تتيح معالجة المعلومات عبر الإنترنت القدرة على التكيف في الوقت الفعلي، وهو أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع تدفقات البيانات المتغيرة باستمرار. فهو يلغي الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة من المعلومات في الذاكرة، وبالتالي الحفاظ على الطاقة.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

ج: يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لتطوير أنظمة ذكاء آلي فعالة قادرة على القيام بمهام التعلم والذاكرة المعقدة في العالم الحقيقي.