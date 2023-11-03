يستخدم مهندسو النانو الحمض النووي لإنشاء أشباه بلورات جديدة

حقق مهندسو النانو إنجازًا رائدًا من خلال إنشاء أشباه البلورات، وهي مواد ذات بنية فريدة، باستخدام الحمض النووي والجسيمات النانوية. تقليديا، تظهر البلورات بنية متكررة، في حين تتميز أشباه البلورات بأنماط غير متكررة. يمنح هذا الترتيب غير النمطي أشباه البلورات خصائص استثنائية، مثل السلوك الإلكتروني غير التقليدي، وامتصاص الحرارة والضوء المتميز، والأسطح ذات الصلابة الشديدة أو الانزلاق.

ونشر فريق من الباحثين من جامعة نورث وسترن وجامعة ميشيغان ومركز البحوث التعاونية في المواد الحيوية في إسبانيا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Nature Materials. تمثل الدراسة تقدمًا كبيرًا في تصميم المواد النانوية، حيث توضح استخدام الحمض النووي كأداة قابلة للبرمجة لتجميع أشباه البلورات عمدًا.

أكد تشاد ميركين، أستاذ الكيمياء بجامعة جورج بي راثمان بجامعة نورث وسترن والمؤلف المشارك للدراسة: "لقد كان وجود أشباه البلورات لغزًا لعقود من الزمن، وقد حصل اكتشافها بشكل مناسب على جائزة نوبل". ويوضح كذلك أن البحث يساعد في إزالة الغموض عن تكوين أشباه البلورات مع الاستفادة من طبيعة الحمض النووي القابلة للبرمجة لهندسة تجميعها.

ينظر المهندسون إلى الجسيمات النانوية على أنها "ذرات مصممة" نظرًا لمستوى التحكم الذي توفره في إنتاج المواد الاصطناعية. ومع ذلك، فإن توجيه الجسيمات النانوية للتجمع في الهياكل المرغوبة يشكل تحديًا. ومن خلال استخدام خيوط مشفرة بالحمض النووي تتعرف على بعضها البعض، نجح الباحثون في برمجة الجسيمات النانوية لتشكيل شبه بلورة. ركز الفريق على الأشكال ثنائية الهرم، ووجد في النهاية أن الأهرامات الثنائية الخماسية ذات الجوانب العشرة، والمعروفة باسم عشاري الوجوه، شكلت أشباه بلورات في ظل ظروف محددة.

من خلال مزيج من التنبؤات النظرية والتحقق التجريبي باستخدام المجهر الإلكتروني ونثر الأشعة السينية، نجح الفريق في تصنيع هيكل شبه بلوري باستخدام جزيئات عشاري الوجوه. يوضح هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في علم النانو ويوفر رؤى جديدة في الهندسة الخاضعة للرقابة لأشباه البلورات الغروية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أشباه البلورات؟

ج: أشباه البلورات هي مواد ذات أنماط غير متكررة، على عكس البلورات العادية.

س: ما هي الخصائص الاستثنائية التي تمتلكها أشباه البلورات؟

ج: يمكن لأشباه البلورات أن تظهر سلوكًا إلكترونيًا فريدًا، وتمتص الحرارة والضوء بشكل مختلف، وتمتلك أسطحًا شديدة الصلابة أو الانزلاق.

س: كيف تم إنشاء أشباه البلورات في هذه الدراسة؟

ج: استخدم مهندسو النانو الحمض النووي والجسيمات النانوية لتجميع أشباه البلورات عمداً، وبرمجة الجزيئات لتكوين بنية محددة.

س: من أجرى البحث؟

ج: كانت الدراسة عبارة عن تعاون بين باحثين من جامعة نورث وسترن، وجامعة ميشيغان، ومركز البحوث التعاونية في المواد الحيوية في إسبانيا.

س: ما هو الإنجاز المهم الذي تم تحقيقه من خلال هذا البحث؟

ج: تمثل هذه الدراسة علامة بارزة في عالم علم النانو، لأنها توضح الهندسة الخاضعة للرقابة لأشباه البلورات الغروية باستخدام الحمض النووي.