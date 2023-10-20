تكشف دراسة الناقلات النانوية عن ارتفاع معدل انتشار الأجسام المضادة ضد البولي إيثيلين جلايكول (PEG) بين السكان الألمان

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد ماكس بلانك لأبحاث البوليمر الضوء على مدى انتشار الأجسام المضادة ضد البولي إيثيلين جلايكول (PEG) بين السكان الألمان. PEG هو مادة شائعة تستخدم في مستحضرات التجميل والأغذية والأدوية. يمكن أن يؤثر وجود الأجسام المضادة ضد PEG بشكل كبير على فعالية العلاجات الطبية باستخدام الناقلات النانوية.

ويهدف الباحثون إلى التحقق من مدى وجود الأجسام المضادة ضد PEG بالفعل في المجتمع الألماني وكيف يمكن أن تؤثر على استخدام الناقلات النانوية في العلاجات الطبية. عادة ما يتم إنتاج الأجسام المضادة بواسطة الجهاز المناعي لمكافحة الالتهابات الفيروسية. ومع ذلك، فقد تم اكتشاف أن الأجسام المضادة يمكن أن تتطور أيضًا ضد PEG، وهو جزيء ذو بنية بسيطة نسبيًا.

يُستخدم PEG في الطب ليكون بمثابة طبقة واقية لحاملات الأدوية ذات الحجم النانوي، مما يعزز وقت دورانها في مجرى الدم. وهذا مهم بشكل خاص لتطوير الناقلات النانوية في علاجات السرطان. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الأجسام المضادة ضد PEG تلتصق بالناقلات النانوية المغلفة، مما يجعلها مرئية لجهاز المناعة ويعيق آثارها العلاجية.

وقام فريق البحث بفحص أكثر من 500 عينة دم مأخوذة من المرضى في عام 2019. واكتشفوا أن الأجسام المضادة لـ PEG كانت قابلة للاكتشاف في 83٪ من العينات. ومن المثير للاهتمام، أن تركيز هذه الأجسام المضادة وجد أنه يتناسب عكسيًا مع عمر الأفراد الذين تم اختبارهم، مما يشير إلى أن انتشار الأجسام المضادة قد يتأثر بالزيادة الأخيرة في استخدام PEG وتغير الجهاز المناعي مع تقدم العمر.

نتائج هذه الدراسة لها آثار كبيرة على العلاجات الطبية المستقبلية باستخدام الناقلات النانوية. ويعتقد الباحثون أن العلاجات قد تحتاج إلى تعديل لتأخذ في الاعتبار استجابة الجهاز المناعي للأجسام المضادة لـ PEG. يمكن أن تشمل التعديلات المحتملة استبدال PEG بمواد بديلة أو تخصيص كمية العنصر النشط وفقًا لتركيز الأجسام المضادة في دم المريض.

تم التخطيط لمزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكن تكييف علاجات الناقلات النانوية للتغلب على التحديات التي تشكلها الأجسام المضادة ضد PEG. الهدف هو تطوير أساليب مبتكرة تضمن التوصيل الفعال للأدوية في العلاجات الطبية.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم مدى انتشار وتأثير الأجسام المضادة ضد PEG في تطوير الناقلات النانوية للعلاجات الطبية. من خلال معالجة هذه التحديات، يمكن للباحثين تحسين فعالية وسلامة العلاجات القائمة على الناقلات النانوية وربما إحداث ثورة في نتائج الرعاية الصحية.

مصادر:

– آفاق النانو (2023). دوى: 10.1039/D3NH00198A

- جمعية ماكس بلانك