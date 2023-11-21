رؤية جديدة: كيف يستجيب الهيكل الخلوي للضغط الخارجي

استخدم الباحثون في المعهد الوطني لعلوم المواد في تسوكوبا باليابان تقنية مبتكرة لدراسة كيفية استجابة الخلايا الحية للضغط الميكانيكي الخارجي. ومن خلال تطبيق القوة باستخدام مجسات نانوية الحجم من خلال الفحص المجهري للقوة الذرية، تمكن العلماء من رسم خريطة لكيفية توزيع هذه القوة عبر السطح الخلوي وفي جميع أنحاء الخلية.

استخدم الفريق التعلم الآلي لتحليل ونمذجة القوى المقاسة في الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنيات التثبيت والتلطيخ لتقييم تأثير تشويه القوة على الهياكل الداخلية للخلية، وخاصة الأنابيب الدقيقة وخيوط الأكتين التي تشكل "الهيكل العظمي" لها.

تمتلك الخلايا القدرة على التكيف مع المحفزات الكيميائية والميكانيكية المختلفة من محيطها. يوضح الدكتور جون ناكانيشي، قائد مجموعة علم الأحياء الميكانيكي في المعهد الوطني لعلوم المواد، أنه من أجل الحفاظ على سلامة الخلية وصحتها الجيدة، تستخدم الخلايا آليات ردود الفعل السريعة للتكيف مع هذه المحفزات. ومع ذلك، فقد تم ربط فشل هذه الاستجابة الخلوية بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري، ومرض باركنسون، والنوبات القلبية، والسرطان.

كانت الدراسات السابقة حول الاستجابات الخلوية محدودة بسبب التقنيات المستخدمة، والتي تتطلب في كثير من الأحيان تزويد الخلايا بأجهزة استشعار، وبالتالي تقييد القياسات على جزء فقط من الاستجابة. استخدم الباحثون في هذه الدراسة بشكل مبتكر مسبارًا نانويًا لرسم خريطة توزيع القوة عبر خلية بأكملها بدقة نانومترية.

وكشفت الدراسة أن قوى الشد والضغط تتوزع عبر ألياف الأكتين والأنيبيبات الدقيقة داخل الخلية للحفاظ على شكلها، على غرار كيفية عمل الأعمدة والحبال في خيمة التخييم. ووجد الباحثون أيضًا أن النواة تلعب دورًا في موازنة القوى الخارجية عندما يتم تعطيل وظيفة ألياف الأكتين، مما يؤكد أهمية البنية الداخلية للنواة في الاستجابة للضغط الخلوي.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة قارنت استجابات الخلايا السليمة للخلايا السرطانية. أظهرت الخلايا السرطانية مرونة أكبر تجاه الضغط الخارجي مقارنة بالخلايا السليمة وكانت أقل عرضة لتنشيط موت الخلايا استجابةً لذلك.

لا تعزز النتائج فهمنا للميكانيكا المعقدة داخل الخلايا المشاركة في الاستجابة للضغط فحسب، بل إنها توفر أيضًا فرصة لتطوير أداة تشخيصية للتمييز بين الخلايا السليمة والسرطانية استنادًا إلى الميكانيكا الخلوية. في الوقت الحالي، تعتمد المستشفيات على تقييم ميزات مثل الحجم والشكل والبنية لتشخيص السرطان، والتي قد لا توفر دائمًا معلومات كافية.

ويشير الدكتور هان تشانغ، كبير الباحثين في مجموعة الفحص المجهري الإلكتروني في المعهد الوطني لعلوم المواد، إلى أن قياس توزيع القوة يمكن أن يحسن بشكل كبير دقة التشخيص، مما يوفر طريقة بديلة لتقييم ظروف الخلية.

أسئلة وأجوبة

س: كيف قام الباحثون بدراسة الاستجابات الخلوية للضغوط الخارجية؟

ج: استخدم الباحثون تقنية تسمى مجهر القوة الذرية، والتي تستخدم مجسات نانوية الحجم لتطبيق القوة عبر سطح الخلايا.

س: ماذا كشفت الدراسة عن الاستجابة للضغط الخلوي؟

ج: وجدت الدراسة أن قوى الشد والضغط تتوزع عبر ألياف الأكتين والأنيبيبات الدقيقة داخل الخلية للحفاظ على شكلها.

س: كيف تختلف الخلايا السرطانية في استجابتها للضغط الخارجي؟

ج: أظهرت الخلايا السرطانية مرونة أكبر تجاه الضغط الخارجي مقارنة بالخلايا السليمة وكانت أقل عرضة لتنشيط موت الخلايا استجابةً لذلك.

س: كيف يمكن أن يؤثر هذا البحث على تشخيص السرطان؟

ج: تشير النتائج إلى أن قياس توزيع القوة في الخلايا يمكن أن يوفر أداة تشخيصية جديدة للتمييز بين الخلايا السليمة والسرطانية، مما قد يؤدي إلى تحسين دقة التشخيص.