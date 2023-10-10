استعد لحدث مشاهدة كسوف الشمس الجزئي في نانايمو

تنظم جمعية نانايمو لعلم الفلك حدث مشاهدة عام لمشاهدة ظاهرة سماوية نادرة – كسوف جزئي للشمس. سيقام الحدث يوم السبت 14 أكتوبر من الساعة 8 إلى الساعة 10:30 صباحًا في حديقة بايبرز لاجون.

ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يمر القمر أمام الشمس، لكن حجمه الظاهري ليس كبيرا بما يكفي لتغطيته بالكامل، مما يخلق ما يعرف بالكسوف الحلقي للشمس. وعلى الرغم من أن المشاهدين في نانايمو لن يتمكنوا من رؤية تأثير "حلقة النار" الذي يظهر في مناطق الكسوف الحلقي، إلا أنهم يمكن أن يتوقعوا مشاهدة كسوف جزئي سيغطي حوالي 77% من قرص الشمس.

تعتبر السلامة ذات أهمية قصوى عند مراقبة مثل هذه الأحداث، حيث أنه ليس من الآمن أبدًا النظر مباشرة إلى الشمس بدون نظارات رؤية آمنة أو مرشحات شمسية على التلسكوبات. ولضمان سلامة الجمهور، ستوفر جمعية نانايمو لعلم الفلك تلسكوبات رؤية شمسية ونظارات شمسية للحاضرين لاستخدامها خلال الحدث.

وسيكون الخسوف مرئيا منخفضا في الأفق الجنوبي الشرقي ابتداء من الساعة 8:08 صباحا. وسيحدث الكسوف الأقصى بتغطية 77% عند الساعة 9:19 صباحا، وسينتهي الحدث عند الساعة 10:37 صباحا. ومن المهم الإشارة إلى أن يعتمد حدث المشاهدة على الطقس، وسيتم الإعلان عن أي إلغاءات بسبب سوء الأحوال الجوية على موقع جمعية نانايمو لعلم الفلك وصفحتهم على الفيسبوك.

لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة لمشاهدة كسوف جزئي للشمس. انضم إلى جمعية Nanaimo لعلم الفلك وزملائك المتحمسين للفضاء للحصول على تجربة لا تُنسى لعجائبنا السماوية.

مصادر:

- جمعية نانايمو لعلم الفلك (www.nanaimoastronomy.com)

– صفحة الفيسبوك الخاصة بجمعية نانايمو لعلم الفلك (www.facebook.com/groups/nanaimoastronomy)