معركة ضد Hemlock Woolly Adelgid: تقديم خنفساء Laricobius

في غابات نوفا سكوشا الخضراء، تتسبب حشرة غازية في تدمير أشجار الشوكران المحبوبة. انتشر حيوان الشوكران الصوفي، وهو مخلوق صغير ولكنه مدمر، بسرعة في جميع أنحاء المقاطعة، مما أدى إلى امتصاص الحياة من هذه الأشجار القديمة. بمجرد الإصابة بأشجار الشوكران، يمكن أن تذبل في أقل من ثلاث سنوات، تاركة وراءها مشهدًا مؤلمًا من التدهور.

ظهر نبات الشوكران الصوفي بشكل غير مرحب به في نوفا سكوتيا في عام 2017، مما تسبب في قلق فوري بسبب أهمية أشجار الشوكران في المنطقة. وقد بلغ عمر بعض هذه الأشجار أكثر من 450 عامًا، مما يمثل قرونًا من النمو القديم والأهمية البيئية. تخلق نباتات الشوكران، الموجودة على طول الأنهار والجداول، ظلًا حيويًا بمظلتها العميقة، وتعمل كحواجز للبيئة المحيطة.

لمكافحة غزو نبات الشوكران الصوفي، يتجه الخبراء إلى حل محتمل: خنفساء لاريكوبيوس. أظهرت هذه الخنفساء الصغيرة، موطنها الأصلي الساحل الغربي لكندا، نتائج واعدة في مهاجمة أعداد الـ Adelgid الغازية والسيطرة عليها. تجري دائرة الغابات الكندية حاليًا تجربة، حيث تقوم بإدخال خمس خنافس Laricobius جنبًا إلى جنب مع خنافس Hemlock الصوفية لتقييم بقائها على قيد الحياة خلال فصل الشتاء في نوفا سكوتيا.

يوضح الدكتور لوكاس روسكو، عالم الأبحاث في خدمة الغابات الكندية، أن خنفساء لاريكوبيوس تستهدف على وجه التحديد نبات الشوكران الصوفي، مما يجعلها مرشحًا مثاليًا للمكافحة البيولوجية. تتغذى الخنفساء على الـ adelgid ولا يمكنها إكمال دورة حياتها إلا على هذه الآفة المحددة. وكانت النتائج الأولية واعدة، حيث قامت الخنافس باستهلاك الـ adelgids على الفور عند إطلاقها.

يُنظر إلى هذا المسعى على أنه تغيير محتمل لقواعد اللعبة في المعركة ضد الشوكران الصوفي. إذا نجح الأمر، فقد يمهد الطريق لإطلاق هذه الخنافس في المستقبل في المناطق الموبوءة، مما يساعد على حماية أشجار الشوكران والحفاظ على أهميتها البيئية. ومن المتوقع أن يمتد المشروع التجريبي على مدى عقد من الزمن، حيث سيتم إطلاق ما يصل إلى 3,000 خنفساء في المناطق الأكثر دفئًا حيث يكون بقاؤها على قيد الحياة أكثر احتمالاً.

المعركة ضد خنفساء الشوكران الصوفية لم تنته بعد، لكن إدخال خنفساء لاريكوبيوس يقدم بصيصًا من الأمل. من خلال تسخير قوة الحيوانات المفترسة الطبيعية، يهدف العلماء والمحافظون على البيئة إلى حماية أشجار الشوكران والحفاظ على دورها الحاسم في النظام البيئي للأجيال القادمة.

الأسئلةالشائعة

ما هو الشوكران الصوفي adelgid؟

إن حشرة الشوكران الصوفية هي حشرة غازية تشكل تهديدًا كبيرًا لأشجار الشوكران. فهو يتغذى على عصارة الأشجار، مما يحرمها من العناصر الغذائية الحيوية ويتسبب في تراجعها وموتها في نهاية المطاف.

لماذا تعتبر أشجار الشوكران مهمة؟

تلعب أشجار الشوكران دورًا بيئيًا حاسمًا، خاصة على طول الأنهار والجداول. إنها توفر الظل وتخلق مظلة عميقة تساعد على تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على صحة البيئة المحيطة.

ما هي خنفساء لاريكوبيوس؟

خنفساء لاريكوبيوس هي مفترس طبيعي لنبات الشوكران الصوفي. وهو يستهدف ويتغذى على وجه التحديد على الـ adelgid، مما يوفر سيطرة بيولوجية محتملة على الحشرة الغازية.

كم من الوقت سيستغرق رؤية النتائج من إدخال خنفساء لاريكوبيوس؟

ومن المتوقع أن يستمر المشروع التجريبي لمدة 10 سنوات على الأقل قبل أن يتم ملاحظة نتائج مهمة. سيكون بمثابة جهد طويل المدى لتقييم فعالية خنفساء لاريكوبيوس في السيطرة على سكان الشوكران الصوفي.