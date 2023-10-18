انفجار غامض يذهل سكان ملبورن

وشعر سكان الضواحي الشمالية لمدينة ملبورن بالحيرة من دوي انفجار قوي سمع في وقت متأخر من الليل. التقط مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي أعقب وميضًا من الضوء دويًا قويًا قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل. الحادث الذي وقع في دورين، دفع الأهالي إلى التحقيق في مصدر الصوت.

وعلى الرغم من أن سبب الضجيج لا يزال غير مؤكد، إلا أن بعض السكان المحليين أعربوا عن اعتقادهم أنه ناجم عن نيزك. ظهرت تقارير مماثلة من مناطق أخرى، بما في ذلك بالوين، ودايموند كريك، ودونكاستر، وفيرفيلد، وهوثورن. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحدث في المنطقة. وفي حادثة مماثلة في أغسطس، شوهدت كرة من الضوء مصحوبة بدوي مدو في سماء فيكتوريا، وأكدت وكالة الفضاء لاحقا أنه من المرجح أن تكون بقايا صاروخ روسي من طراز سويوز-2 تعود إلى الغلاف الجوي للأرض.

ومع استمرار التحقيق في هذه الضوضاء الأخيرة الشبيهة بالانفجار، يتساءل العديد من السكان عن هذا الحدث الغريب. وقد حظيت اللقطات باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار المناقشات والنظريات. إن احتمال وجود نيزك أو أي جسم سماوي آخر يسبب الضوضاء قد أسرت عقول كل من السكان المحليين والمراقبين عبر الإنترنت.

الانبهار بالظواهر غير المبررة ليس من غير المألوف. غالبًا ما يكون الناس مفتونين بالألغاز التي تتحدى فهمهم للعالم. إن مثل هذه الحوادث هي التي تذكرنا بمدى اتساع الكون وعدم القدرة على التنبؤ به.

مصادر:

- شروق الشمس

– تقارير وسائل التواصل الاجتماعي