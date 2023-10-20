التاريخ المتشابك للإنسان البدائي والإنسان العاقل: رؤى من تحليل الحمض النووي

تقدم دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة جنيف (UNIGE) رؤى جديدة حول توزيع الحمض النووي للنياندرتال في الإنسان العاقل الحالي. تستكشف الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Advances، كيفية توزيع الحمض النووي الخاص بإنسان النياندرتال في جينوم الإنسان العاقل على مدار الأربعين ألف سنة الماضية.

يكشف البحث عن اختلافات طفيفة في وجود الحمض النووي للنياندرتال عبر فترات زمنية ومناطق جغرافية مختلفة، مما يلقي الضوء على التاريخ المتشابك لهذين النوعين. من المعروف منذ زمن طويل أن إنسان النياندرتال والإنسان العاقل قد تزاوجوا، مما أدى إلى ما يقرب من XNUMX% من الحمض النووي ذي الأصل النياندرتالي في جينومات الأوراسيين الحاليين.

ومع ذلك، تظهر الدراسة أن هذه النسبة ليست متسقة في جميع أنحاء أوراسيا. الحمض النووي للإنسان البدائي أكثر وفرة قليلاً في الجينومات الآسيوية مقارنة بالجينومات الأوروبية. أحد التفسيرات هو أن التأثيرات المختلفة للانتقاء الطبيعي على الجينات ذات الأصل النياندرتالي ربما تسببت في هذه الاختلافات بين السكان الآسيويين والأوروبيين.

تشير نظرية أخرى اقترحها علماء UNIGE إلى أن تدفقات الهجرة قد تكون عاملاً رئيسياً في توزيع الحمض النووي للنياندرتال. عندما يندمج السكان المهاجرون مع السكان المحليين، فإن الحمض النووي للسكان المحليين يميل إلى الزيادة بما يتناسب مع المسافة من نقطة منشأ المجموعة المهاجرة.

ولاختبار هذه النظرية، استخدم الباحثون قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 4,000 جينوم لأفراد من أوراسيا يعود تاريخها إلى 40,000 عام. تشير النتائج الإحصائية التي توصلوا إليها إلى أن الصيادين وجامعي الثمار الأوروبيين في العصر الحجري القديم كان لديهم نسبة أعلى قليلاً من الحمض النووي للنياندرتال مقارنة بنظرائهم الآسيويين. ومع ذلك، خلال الفترة الانتقالية من العصر الحجري الحديث (منذ 10,000 إلى 5,000 سنة مضت)، كان هناك انخفاض في نسبة الحمض النووي للنياندرتال في الجينومات الأوروبية، مما أدى إلى نسبة أقل قليلاً من السكان الآسيويين.

أدى وصول المزارعين الأوائل من الأناضول ومنطقة بحر إيجه خلال هذه الفترة، والذين كانوا يحملون عددًا أقل من الحمض النووي للنياندرتال، إلى زيادة إضعاف تركيز الحمض النووي للنياندرتال في أوروبا. توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول الرحلة التطورية وعملية التهجين لهذين النوعين.

في الختام، فإن دمج أبحاث الجينوم القديمة والبيانات الأثرية يسمح لنا بكشف التاريخ المعقد لإنسان النياندرتال والإنسان العاقل. تعمل هذه الدراسة كمرجع للدراسات المستقبلية وقد تساعد في تحديد الملامح الجينية التي تنحرف عن المتوسط، مما قد يكشف عن تأثيرات مفيدة أو ضارة.

مصادر:

- المقالة الأصلية: علم السلف

– جامعة جنيف : www.unige.ch/en/about/more-about-unige/