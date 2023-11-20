الفجوة الغامضة: فقدان الغلاف الجوي والكواكب المفقودة

سلطت دراسة رائدة تستخدم بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لناسا الضوء على أحد أكثر أسرار الكون إثارة للاهتمام: غياب الكواكب الخارجية التي يبلغ حجمها 1.5 إلى 2 ضعف حجم الأرض. يستكشف البحث، الذي تقوده جيسي كريستيانسن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/IPAC، الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة الغريبة ويكشف عن سبب غير متوقع - وهو خسارة الغلاف الجوي.

"يمتلك علماء الكواكب الخارجية بيانات كافية الآن ليقولوا إن هذه الفجوة ليست مجرد صدفة. وأوضح كريستيانسن: "هناك شيء ما يمنع الكواكب من الوصول إلى هذا الحجم و/أو البقاء فيه".

تقترح الدراسة آليتين رئيسيتين مسؤولتين عن فقدان الغلاف الجوي: فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية والتبخر الضوئي. يحدث فقدان الكتلة الناتج عن النواة عندما يقوم قلب الكوكب الساخن بدفع غلافه الجوي تدريجيًا بعيدًا بمرور الوقت. من ناحية أخرى، يتضمن التبخر الضوئي الإشعاع المكثف الصادر عن النجم المضيف للكوكب الذي يجرد غلافه الجوي، وهو ما يشبه مجفف الشعر الكوني الذي يذيب مكعبًا من الجليد.

للتحقيق في هذه الآليات، ركز فريق كريستيانسن على مجموعتي النجوم برايزيبي وهياديس، المعروفتين بشبابهما النسبي من الناحية الكونية. في هذه العناقيد، ما يقرب من 100% من النجوم لا تزال تحتوي على كواكب فرعية نبتونية أو كواكب مرشحة تدور حولها، في حين أظهرت العناقيد النجمية الأقدم معدل احتفاظ بنسبة 25% فقط للكواكب شبه نبتونية. تتناقض هذه النتائج مع الافتراضات السابقة بأن التبخر الضوئي لعب دورًا مهمًا في تطور الكواكب الخارجية.

تشير النتائج بقوة إلى أن فقدان الكتلة الناتج عن الطاقة الأساسية هو السبب الرئيسي لفجوة الحجم الملحوظة. في السابق، كان علماء الفلك يعتقدون أن فقدان الغلاف الجوي حدث في المقام الأول من خلال التبخر الضوئي في المراحل الأولى من تطور الكواكب الخارجية. إن الاحتفاظ الرائع بالغلاف الجوي في العناقيد النجمية الأصغر سنا مثل برايسيبي وهياديس يكشف عن رواية مختلفة.

في حين أن هذه الدراسة تمثل خطوة كبيرة في فهمنا للكواكب الخارجية، إلا أنها مجرد قطعة واحدة من لغز كوني أكبر. ويؤكد كريستيانسن أن الأبحاث الجارية والدراسات المستقبلية ستستمر في استكشاف واختبار هذه النتائج، وكشف النقاب عن المزيد من الأفكار حول أسرار الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو تلسكوب كيبلر الفضائي؟

تلسكوب كيبلر الفضائي هو مهمة تابعة لوكالة ناسا تهدف إلى اكتشاف الكواكب الخارجية، وهي الكواكب التي تدور حول نجوم خارج نظامنا الشمسي. تم تشغيله من عام 2009 إلى عام 2018 وقدم بيانات مهمة لفهم خصائص الكواكب الخارجية وتوزيعها.

2. ما هو فقدان الغلاف الجوي؟

يشير فقدان الغلاف الجوي إلى العملية التي يفقد بها الكوكب غلافه الجوي بمرور الوقت. يمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل مختلفة، مثل الإشعاع الصادر من قلب الكوكب أو الإشعاع المكثف من نجمه المضيف.

3. ما هي الكواكب الفرعية؟

الكواكب الفرعية نبتون هي نوع من الكواكب الخارجية أصغر حجمًا من نبتون، ولكنها أكبر من الأرض. وتتميز بتركيبتها الغازية وغالباً ما توجد في المناطق الصالحة للسكن لنجومها المضيفة.

4. ما هو الفرق بين فقدان الكتلة بالطاقة الأساسية والتبخر الضوئي؟

يحدث فقدان الكتلة الناتج عن النواة عندما يقوم قلب الكوكب الساخن بدفع غلافه الجوي تدريجيًا بعيدًا بمرور الوقت. ومن ناحية أخرى، فإن التبخر الضوئي هو العملية التي يتم من خلالها تجريد الغلاف الجوي للكوكب من خلال الإشعاع المكثف الصادر عن نجمه المضيف.

مصادر:

- ناسا – تلسكوب كيبلر الفضائي