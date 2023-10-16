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تشير الدراسة إلى أن التلال الموجودة في أروكوث هي لبنات بناء أصلية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 16، 2023
تشير الدراسة إلى أن التلال الموجودة في أروكوث هي لبنات بناء أصلية

أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SwRI) إلى أن التلال الغامضة في أروكوث، وهو أحد أجسام حزام كويبر، يُعتقد أنها بعض من لبنات البناء القديمة الأصلية. تم رصد أروكوث، الذي كان يُعرف سابقًا باسم ألتيما ثول، بواسطة مركبة الفضاء نيو هورايزنز التابعة لناسا في يناير 2019.

كشف تحليق المركبة الفضائية بالقرب من أروكوث عن تشكيل غريب - فصين مستديرين متصلين برقبة ضيقة تشبه رجل الثلج. علاوة على ذلك، أظهر الفص الأكبر، المسمى Wenu، العديد من التلال الغامضة، بينما كان الفص الأصغر، المعروف باسم Weeyo، يحتوي على ثلاثة تلال تم تحديدها مبدئيًا. وقد وجد أن هذه التلال لها أحجام وأشكال وألوان وانعكاسية متشابهة.

نشر باحثو SwRI ورقتهم البحثية في The Planetary Science Journal، مشيرين إلى أن التلال من المحتمل أن تكون اللبنات الأساسية الأصلية لـ Arrokoth. وقاموا بمقارنة السياق الجيولوجي للتلال وحللوا أشكالها وأحجامها وانعكاسها وألوانها. ووجدت الدراسة أن هذه التلال تشترك في أصل مشترك، ويُعتقد أنها تشكلت عندما تم إنشاء أروكوث لأول مرة منذ مليارات السنين.

لا تزال عملية التكوين الدقيقة وسبب تشابه التلال في الحجم غير معروفة. ومع ذلك، يقترح الباحثون أن الحجم المفضل لهذه الوحدات البنائية يحتاج إلى تفسير من خلال نماذج تكوين الكواكب الصغيرة. ويدعم التحليل أيضًا نموذج عدم الاستقرار المتدفق، حيث تصطدم المواد الصخرية معًا بسرعات بطيئة، مما يسمح بتراكم الأجسام بشكل لطيف.

إن فهم أصول الكواكب المصغرة مثل أروكوث أمر بالغ الأهمية لفهم تطور الكواكب. يوفر اكتشاف هذه التلال للعلماء رؤى قيمة حول تكوين مثل هذه الأجرام السماوية. من الضروري إجراء المزيد من الاستكشاف لتحديد مدى شيوع الهياكل الشبيهة بالتلال بين الكواكب المصغرة.

وتقع أروكوث على بعد 4.1 مليار ميل في حزام كويبر، مما يجعلها أبعد جسم تزوره مركبة فضائية في النظام الشمسي. ويبلغ طوله حوالي 22 ميلاً.

الدراسة: خصائص وأصل التلال الكبيرة لجسم حزام كويبر في أروكوث (SwRI)

By غابرييل بوتا

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