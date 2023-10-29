تم اكتشاف اكتشاف رائد في مجال التحقيق في أمراض الأشجار. وقد لعبت تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي، التي لم تكن متوفرة قبل بضعة عقود، دورا محوريا في تحديد الجاني الحقيقي وراء لغز طال أمده. ويعكس هذا الإنجاز الرائع الطبيعة المتطورة باستمرار للبحث العلمي، مع التأكيد على أهمية البحث الشامل وتحدي الافتراضات.

وفي الثمانينيات، تم حفظ مجموعة من العينات المتعلقة بمرض الأشجار بعناية في معهد الغابات والتكنولوجيا الحيوية الزراعية بجامعة بريتوريا. ومؤخرًا، شرع فريق من الباحثين، بما في ذلك علماء الفطريات الجزيئية، في مهمة لإحياء هذه العينات. ومن خلال عملية تسلسل الحمض النووي، تمكنوا من فك الشفرة الجينية لهذه العينات ومقارنتها بقواعد البيانات الموجودة، مما أدى في النهاية إلى تحديد الجاني.

وبعد أكثر من أربعة عقود من التكهنات، تم الكشف أخيراً عن العامل الممرض المسؤول وهو Rhizina undulata. هذه الفطريات، التي يشار إليها عادة باسم "فطر نيران القهوة"، تشتهر بتسببها في أمراض الأشجار وموتها، خاصة في المناطق الأوروبية. وهي تزدهر في أعقاب حرائق الغابات، مستفيدة من الحرارة الشديدة الناتجة عن تخمير القهوة في المخيمات. يستعمر R. undulata جذور الصنوبريات، بما في ذلك أشجار الصنوبر، مما يؤدي إلى زوالها.

ومن المثير للاهتمام أن السبب الذي أدى إلى تنشيط هذه الفطريات في مزارع الكاب الغربية يظل سؤالًا محيرًا. ولم يتم الإبلاغ عن أي حرائق خلال الفترة ذات الصلة، مما ترك الباحثين في حيرة من أمرهم. يكمن أحد الأدلة المحتملة في تكوين التربة في المناطق المتضررة. ربما تكون تربة الحجر الرملي الرملية والحمضية في جبل الطاولة، حيث زُرعت الأشجار، قد وفرت الظروف اللازمة لنمو R. undulata. والجدير بالذكر أن الدراسات المخبرية أظهرت أن التربة الحمضية تعزز تكاثر هذه الفطريات. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكون الحرارة المنبعثة من صخور الكوارتز الموجودة عادة في مناطق الزراعة قد حفزت تنشيطها.

في السنوات التي أعقبت تفشي مرض كيب الغربية، تسببت R. undulata في إحداث فوضى في مزارع الصنوبر في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، خاصة بعد الحرائق الناجمة عن حوادث أو حرق متعمد. تجلب هذه النتائج وعيًا جديدًا بأهمية فهم العوامل البيئية التي تساهم في انتشار أمراض الأشجار وتسلط الضوء على أهمية التقدم في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي في كشف أسرار طويلة الأمد.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو تسلسل الحمض النووي؟

تسلسل الحمض النووي هو عملية تحدد الترتيب الدقيق للنيوكليوتيدات في جزيء الحمض النووي. فهو يسمح للعلماء بفك الشفرة الوراثية للكائنات الحية والحصول على نظرة ثاقبة للظواهر البيولوجية المختلفة.

2. ما هو ريزينا متموجة؟

Rhizina undulata هو فطر معروف بأنه يسبب أمراض الأشجار، خاصة في أوروبا. فهو يستعمر جذور الأشجار الصنوبرية، مثل الصنوبر، مما يؤدي إلى موتها. يُطلق عليه اسم "فطر نار القهوة" بسبب تنشيطه بالحرارة المتولدة من الحرائق التي يتم إشعالها لتحضير القهوة في الغابات.

3. ما الذي أدى إلى تنشيط نبات Rhizina undulata في مزارع الكاب الغربية؟

لا يزال السبب الدقيق لتنشيط Rhizina undulata في مزارع الكاب الغربية غير معروف. وتعتبر تركيبة التربة الرملية والحمضية، وكذلك الحرارة المنبعثة من صخور الكوارتز في مناطق الزراعة، من العوامل المحتملة التي قد تكون ساهمت في نموها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد المسبب بشكل قاطع.