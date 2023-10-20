اكتشف العلماء كيف تبقى معادن الأرض الثمينة قريبة من السطح

اكتشف العلماء سبب وجود معادن ثمينة مثل الذهب والبلاتين والبلاديوم بالقرب من سطح الأرض، على الرغم من أن كثافتها تشير إلى أنه كان من المفترض أن تغوص حتى باطن الأرض. واكتشف الباحثون أن هذه المعادن أصبحت محاصرة في صخور نصف منصهرة بعد اصطدام صخور فضائية ضخمة بالأرض. لقد حير وجود هذه المعادن الثمينة بالقرب من السطح العلماء لفترة طويلة، ولكن يُعتقد أنها هبطت على الأرض أثناء اصطدامها بصخور فضائية كبيرة بعد وقت قصير من تكوين الكوكب. ومع ذلك، بدلًا من الغرق في القلب، تسربت هذه المعادن عبر الوشاح وأصبحت محاصرة في الصخور المتصلبة، مما سمح لها بالبقاء بالقرب من السطح.

وفي دراسة حديثة، قام العلماء بمحاكاة التأثيرات القديمة على الأرض المبكرة لفهم سبب عدم وصول هذه المعادن الثمينة إلى باطن الأرض. ووجدوا أنه عندما اصطدمت صخرة فضائية ضخمة، من المحتمل أن تكون بحجم القمر، بالأرض، فقد شكلت محيطًا من الصهارة المنصهرة التي اخترقت الوشاح. أسفل محيط الصهارة كانت هناك منطقة من الصخور نصف المنصهرة ونصف الصلبة. وتخللت المعادن الناتجة عن الصادم تدريجيًا هذه المنطقة نصف المنصهرة، واختلطت مع الوشاح. وبدلاً من الغرق مباشرة إلى القلب، تتصلب الوشاح المملوء بالمعدن، مما أدى إلى احتجاز شظايا المعدن على طول الطريق.

على مدى مليارات السنين، أدى التموج والحمل الحراري في الوشاح إلى جعل هذه المعادن أقرب إلى القشرة، مما يجعلها متاحة لعمليات التعدين. ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على أصل ووفرة المعادن الثمينة على الأرض، ويوضح كيف انتهى بها الأمر بالقرب من السطح. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن هذه المناطق الغنية بالمعادن في الوشاح لا تزال مرئية حتى اليوم في الصور السيزمية لباطن الأرض.

يمكن أن يتضمن البحث الإضافي محاكاة تأثيرات مماثلة على الكواكب الأرضية الأخرى مثل المريخ أو الزهرة لفهم كيفية عمل هذه العملية في عوالم مختلفة. توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول العمليات الجيولوجية التي شكلت كوكبنا وتوزيع المعادن الثمينة.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم