لغز نابض في مركز المجرة: ماذا يمكن أن يكون؟

كشفت بيانات التلسكوب من يونيو إلى ديسمبر 2022 عن إشارة نابضة غامضة تنبعث من مركز مجرتنا. مركز المجرة، موطن الثقب الأسود الهائل المعروف باسم القوس A* (Sgr A*)، هو مركز هذه الظاهرة الغامضة. الإشارة، المكتشفة بالقرب من Sgr A*، هي عبارة عن تقلبات متكررة لأشعة جاما تحدث كل 76.32 دقيقة، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت على موقع arXiv.

لقد حير هذا النبض المتكرر العلماء، إذ من غير المعروف أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعات يمكن اكتشافها مثل هذا. ولذلك، تم استبعاد القوس A* كمصدر للإشارة. بدلًا من ذلك، يقترح الباحثون أن النبض هو دليل على وجود جسم يدور حول الثقب الأسود. على الرغم من أنها غير مرئية للعين البشرية، إلا أن أشكالًا مختلفة من الضوء تنبعث من المنطقة المجاورة للقوس A*. وعلى وجه التحديد، لاحظت الدراسة نمطًا من إشعاعات جاما المتوهجة، الأمر الذي يتطلب تلسكوبات خاصة للكشف عنه.

وفي حين تم اكتشاف إشارة أخرى من نفس المنطقة كل 149 دقيقة على شكل توهج للأشعة السينية، إلا أن التركيز السائد يظل على إشعاع جاما. طبيعة الجسم المسبب لهذه الانبعاثات لا تزال يكتنفها الغموض. وقد أشارت الدراسات السابقة إليها على أنها "نقطة من المادة الممغنطة". ويتكهن العلماء بأن هناك آلية فيزيائية واحدة مسؤولة عن توليد هذه الإشارات.

تشير التقديرات إلى أن المركبة المدارية، التي يُفترض أنها النقطة المذكورة أعلاه، تُكمل مدارها حول الثقب الأسود كل 70 إلى 80 دقيقة. وهذا المسار مشابه من حيث المسافة للمسار بين عطارد والشمس. علاوة على ذلك، يُعتقد أنه يتحرك بسرعة تصل إلى 30% من سرعة الضوء. وهذا يعادل سرعات تصل إلى 223 مليون ميل في الساعة.

عندما يقوم الجسم برحلته حول الثقب الأسود، فإنه ينبعث منه مشاعل إشعاعية ساطعة. ومع ذلك، وبسبب التحديات المرتبطة بمراقبة الثقوب السوداء والمناطق المحيطة بها، فإن العلماء غير قادرين على التأكد من الطبيعة الدقيقة للظاهرة التي تحدث بالقرب من القوس A*.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مصدر الإشارة النابضة الغامضة المكتشفة في مركز مجرتنا؟

ج: لا يزال المصدر الدقيق للإشارة غير معروف، ولكن يُعتقد أنه جسم يدور حول الثقب الأسود الهائل Sagittarius A* (Sgr A*).

س: كم مرة تنبض الإشارة؟

ج: تنبض الإشارة كل 76.32 دقيقة.

س: ما نوع الضوء المنبعث من بالقرب من القوس A*؟

ج: تنبعث أشكال مختلفة من الضوء، بما في ذلك أشعة غاما والأشعة السينية، من المنطقة المجاورة للقوس A*.

س: ما هي السرعة المقدرة للجسم الذي يدور حول Sgr A*؟

ج: يُعتقد أن الجسم يتحرك بسرعة تعادل 30% من سرعة الضوء، أي حوالي 223 مليون ميل في الساعة.