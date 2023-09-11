مصدر طاقة غامض للغاية تم التحقيق فيه من قبل علماء الفلك

أجرى فريق من علماء الفلك من جامعة ميريلاند وجامعة ميشيغان التكنولوجية دراسة للتحقيق في مصدر غامض لأشعة غاما عالية الطاقة يُعرف باسم LHAASO J2108+5157. يتم تصنيف مصادر أشعة جاما ذات طاقات الفوتون التي تزيد عن 0.1 PeV على أنها مصادر أشعة جاما ذات طاقة عالية جدًا (UHE). إن الطبيعة الحقيقية لهذه المصادر ليست مفهومة جيدًا، لذلك يبحث علماء الفلك باستمرار عن أجسام جديدة من هذا النوع لمعرفة المزيد عنها.

ركز الفريق بقيادة ساجان كومار من جامعة ميريلاند دراستهم على LHAASO J2108+5157، وهو مصدر يشبه النقطة يرتبط بسحابة جزيئية تقع على بعد حوالي 10,700 سنة ضوئية. ولم تحدد الملاحظات السابقة أي نظيرات للأشعة السينية لهذا المصدر، مما يجعل من الصعب تحديد أصل انبعاثات أشعة غاما. استخدم فريق كومار نظام مصفوفة تلسكوب التصوير الإشعاعي النشط للغاية (VERITAS) ومرصد شيرينكوف المائي عالي الارتفاع (HAWC) لمراقبة LHAASO J2108+5157 وجمع المزيد من المعلومات حول انبعاثات أشعة جاما UHE الخاصة به.

لم تجد الملاحظات أي انبعاث كبير بالقرب من موقع LHAASO J2108+5157. أشار التحليل الطيفي للمنطقة المحيطة بالمصدر إلى أن الانبعاث يتوافق مع الدراسات السابقة ومن المحتمل أن يكون له أصل لبتوني. ومع ذلك، فإن اكتشاف سحابة جزيئية جديدة بالقرب من LHAASO J2108+5157 يوفر رؤية إضافية حول أصل انبعاث أشعة جاما المرصود. وخلص علماء الفلك إلى أنه من المرجح أن يتم إنتاج أشعة جاما من خلال القناة الهادرونية، حيث تكون السحابة الجزيئية هي الهدف الرئيسي لجسيمات الأشعة الكونية التي يتم تسريعها بواسطة PeVatrons غير المحددة.

مزيد من الملاحظات والتحليلات ضرورية لفهم طبيعة LHAASO J2108+5157 بشكل كامل. ويشير الباحثون إلى أن الملاحظات المستقبلية التي تجريها مصفوفة تلسكوب شيرينكوف (CTA) والتحليل في نطاق الأشعة السينية ضرورية لتوفير مزيد من الأفكار حول مصدر الطاقة الغامض للغاية.

المصدر: ساجان كومار وآخرون، ملاحظات VERITAS وHAWC لمصدر غير محدد LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

مزيد من المعلومات:

- ساجان كومار وآخرون، ملاحظات VERITAS وHAWC لمصدر غير معروف LHAASO J2108+5157، arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– معلومات المجلة: arXiv

تنويه:

– مصدر طاقة غامض للغاية يدرسه علماء الفلك (2023، 11 سبتمبر). تم الاسترجاع في 11 سبتمبر 2023، من https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html