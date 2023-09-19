قد تكون الإلكترونات عالية الطاقة من الذيل المغناطيسي للأرض هي التي تخلق الماء على القمر

اكتشف العلماء أن الإلكترونات عالية الطاقة الموجودة في البلازما المحيطة بالأرض تقوم بتكوين الماء على القمر. يمكن أن يوفر هذا الاكتشاف الجديد معلومات قيمة حول توزيع المياه عبر سطح القمر، خاصة في المناطق المظللة بشكل دائم والتي لا تتلقى ضوء الشمس أبدًا. يعد فهم توزيع المياه على القمر أمرًا بالغ الأهمية لدراسة تطوره والتخطيط للبعثات المأهولة المستقبلية. يمكن لرواد الفضاء جمع المياه من أجل الغذاء ويمكن أيضًا تحويلها إلى وقود لمزيد من استكشاف الفضاء.

يربط البحث، الذي قاده العالم شواي لي من جامعة هاواي في مانوا، تكوين الماء على القمر بالفقاعة المغناطيسية للأرض المعروفة باسم الغلاف المغناطيسي. يعمل الغلاف المغناطيسي كدرع يحمي الأرض من الجسيمات عالية الطاقة في الرياح الشمسية. عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع الغلاف المغناطيسي، فإنها تخلق ذيلًا مغناطيسيًا طويلًا على الجانب الليلي من الأرض، يسمى الذيل المغناطيسي. داخل هذا الذيل المغناطيسي، تشكل الإلكترونات والأيونات عالية الطاقة طبقة بلازما.

عندما يدور القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر هذا الذيل المغناطيسي، الذي يحميه من الجسيمات المشحونة بينما يسمح للضوء بالوصول إلى سطح القمر. وأظهرت الأبحاث السابقة أنه عندما يكون القمر خارج الذيل المغناطيسي، فإنه يتعرض للقصف من الرياح الشمسية وتتكون كميات صغيرة من الماء. ومع ذلك، كان من المتوقع أن ينخفض ​​تكوين الماء بشكل ملحوظ داخل الذيل المغناطيسي بسبب غياب بروتونات الرياح الشمسية.

باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة مخطط المعادن القمرية على متن المركبة الفضائية Chandrayaan 1، وجد لي وفريقه أن تكوين الماء في الذيل المغناطيسي للأرض يشبه عندما يكون القمر خارج الذيل المغناطيسي. ويشير إلى وجود عمليات أو مصادر مياه إضافية داخل الذيل المغناطيسي لا ترتبط مباشرة بزراعة الرياح الشمسية. اكتشف الفريق أن الإلكترونات عالية الطاقة في الذيل المغناطيسي تنتج تأثيرات مشابهة للأيونات الموجودة في الرياح الشمسية.

تدعم هذه النتيجة الأبحاث السابقة التي أجراها لي والتي أظهرت أن الأكسجين الموجود في الذيل المغناطيسي يصدأ الحديد في المناطق القطبية من القمر. ويؤكد على العلاقة العميقة بين الأرض والقمر. وسيواصل الفريق دراسة بيئة البلازما حول القمر ودراسة محتوى الماء في القطبين القمريين خلال مراحل مختلفة من مرور القمر عبر الذيل المغناطيسي.

يعد هذا البحث ضروريًا كجزء من برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2026. وستساهم الاكتشافات التي تم إجراؤها في تحسين التخطيط والتحضير للمهمات الممتدة إلى سطح القمر وما بعده.

المصدر

– Space.com (المقال الأصلي)