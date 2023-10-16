اكتشاف موجات جوقة حول عطارد، وتسليط الضوء على المجالات المغناطيسية الكوكبية

توصل علماء من اليابان وفرنسا إلى اكتشاف مذهل، حيث تم اكتشاف موجات جوقة حول عطارد. وقد تم رصد موجات الكورس، التي تبدو مثل زقزقة الطيور وصفيرها، سابقًا على الأرض والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. ومع ذلك، فإن عطارد، كونه كوكبًا قاحلًا بلا غلاف جوي ومجال مغناطيسي ضعيف، لم يكن من المتوقع أن يكون لديه هذه الموجات. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة للبيئة المغناطيسية حول عطارد وتكوين المجالات المغناطيسية الكوكبية بواسطة الرياح الشمسية.

المجال المغناطيسي لعطارد ضعيف نسبيا مقارنة بالكواكب الأخرى، ويتعرض لقصف مستمر من الإشعاع والرياح الشمسية بسبب قربه من الشمس. ومع ذلك، على الرغم من ظروفه القاسية، إلا أن عطارد لديه بعض الأسرار المخبأة بداخله. في السنوات الأخيرة، اكتشف العلماء أن عطارد لديه نوع فريد من الشفق القطبي. وقبل ذلك، افترض العلماء وجود موجات جوقة على عطارد. تحدث موجات الكورس عندما تنحصر الإلكترونات النشطة في الغلاف المغناطيسي للكوكب، مما يولد موجات في البلازما.

تم اكتشاف موجات الجوقة حول عطارد باستخدام أداة MIO كجزء من مهمة Mercury BepiColombo. وعلى الرغم من أن الأداة لم تصل بعد إلى مدار حول عطارد، إلا أن التحليق حول الكوكب في عامي 2021 و2022 قدم بيانات قيمة. كشفت الملاحظات أن موجات الجوقة كانت موجودة فقط في منطقة معينة من الغلاف المغناطيسي لعطارد تعرف باسم قطاع الفجر. أجرى الباحثون النمذجة والمحاكاة، وحددوا أن نقل الطاقة من الإلكترونات إلى الموجات الكهرومغناطيسية أكثر كفاءة في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى توليد أصوات الصفير.

من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات والتحليلات لفهم موجات الجوقة هذه وخصائصها بشكل كامل. ستساعد البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الاكتشافات الأولية في التخطيط لإجراء تحقيقات تفصيلية حول الموعد المتوقع لتواجد أداة MIO في مدار حول عطارد بحلول عام 2025. وستساعد المقارنات بين الأرض وعطارد في الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في الخصائص الزمانية المكانية للإلكترونات. موجات جوقة.

ويؤكد الباحثون أن هذه الدراسة تمهد الطريق لأبحاث مستقبلية لاستكشاف تأثير الرياح الشمسية على البيئات الممغنطة للكواكب في نظامنا الشمسي. قد تساهم النتائج أيضًا في فهمنا للكواكب الخارجية وتفاعلاتها مع الرياح النجمية. وقد تم نشر البحث في مجلة Nature Astronomy.

المصدر: علم الفلك الطبيعي