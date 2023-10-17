أصوات صفير الغلاف المغناطيسي لعطارد

توصل العلماء إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول المجال المغناطيسي لعطارد من خلال الاستماع إلى أصوات الكوكب، على غرار الاستماع إلى الموسيقى. تم التعرف على "أصوات الصفير" التي تُسمع من الغلاف المغناطيسي لعطارد لأول مرة بواسطة ميتسونوري أوزاكي من جامعة كانازاوا وفريق من العلماء من اليابان وفرنسا.

في السابق، كان يعتقد أن عطارد لديه مجال مغناطيسي ضعيف. إلا أن أصوات "الصفير" هذه تشير إلى أن المجال المغناطيسي للكوكب قوي بالفعل. على الرغم من كونه كوكبًا صخريًا بدون غلاف جوي كبير ويقع بالقرب من الإشعاع الشمسي المكثف والرياح الشمسية للشمس، إلا أن الغلاف المغناطيسي لعطارد يُظهر ظواهر مثيرة للاهتمام.

إن عدم وجود بعض الميزات الموجودة على الكواكب الأخرى، مثل الغلاف الجوي السميك الذي يحتوي على الأكسجين أو الحزام الإشعاعي، يثير تساؤلات حول وجود الشفق القطبي حول عطارد. يهتم العلماء بشكل خاص بفهم كيفية حدوث هذا الشفق في غياب الغلاف الجوي الكبير.

كانت الأبحاث في البيئة المغناطيسية لعطارد محدودة بسبب عدم وجود بعثات فضائية مخصصة لدراسة الكوكب. وقد قدم المسبار الفضائي مارينر 10 التابع لناسا في السبعينيات ومهمة ميركوري بيبي كولومبو الجارية، والتي تم إطلاقها في عام 1970، بيانات قيمة. تم تصميم أداة MIO، وهي جزء من مهمة BepiColombo، خصيصًا لدراسة الغلاف المغناطيسي لعطارد.

كشفت البيانات التي تم جمعها بين عامي 2021 و2022 باستخدام أداة MIO عن دليل واضح على وجود "موجات صفير" في الغلاف المغناطيسي لعطارد. وقد أثارت هذه الظاهرة فضول العلماء حول أوجه التشابه المحتملة بين الأرض وعطارد من حيث الجوقة التي تحركها الإلكترونات، وهي ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام.

ألقت النتائج الأخيرة، التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، الضوء على الأصوات الغامضة المنبعثة من الغلاف المغناطيسي لعطارد. إنها تساهم في فهم أفضل للبيئة المغناطيسية لعطارد وتقدم نظرة ثاقبة للتفاعلات المعقدة بين المجالات المغناطيسية الكوكبية والرياح الشمسية.

مصادر:

– علم الفلك الطبيعي (مجلة)