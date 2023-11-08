رؤى جديدة في السماء الحمراء الغامضة: كشف أسرار أقواس SAR

انبهر الناس في أجزاء عديدة من الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرًا بالمشهد الساحر في سماء الليل - اللون الأحمر الزاهي الذي أضاء الظلام. كان يُعتقد في البداية أنها شفق قطبي، لكن الخبراء كشفوا أنها كانت في الواقع شيئًا مختلفًا تمامًا ونادرًا ما تُرى. كانت هذه العروض المذهلة نتيجة لظاهرة جوية رائعة تُعرف باسم الأقواس الشفقية الحمراء المستقرة (SAR)، والتي تمت ملاحظتها خلال عاصفة مغنطيسية أرضية قوية من فئة G3.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن أقواس SAR ليست شفقًا مستقرًا. تم اكتشافها في عام 1956، وهي تتشكل بطريقة مميزة وهي مؤشر على هروب الطاقة الحرارية إلى الغلاف الجوي العلوي من نظام التيار الحلقي للأرض. تم تنشيط نظام التيار الحلقي، الذي يشبه دائرة على شكل كعكة دائرية تحمل ملايين الأمبيرات حول كوكبنا، خلال العاصفة المغناطيسية الأرضية الأخيرة. ونتيجة لذلك، تبددت الطاقة الزائدة إلى أقواس SAR، والتي تم التقاطها بالكاميرات من إيطاليا إلى نيوزيلندا.

إحدى التفاصيل المثيرة للاهتمام التي ظهرت هي العلاقة بين أقواس SAR وظاهرة غامضة أخرى تسمى STEVE (تعزيز سرعة الانبعاثات الحرارية القوية). STEVE عبارة عن شريط من الضوء البنفسجي يظهر في السماء، وقد لوحظ أن أقواس SAR يمكن أن تتحول أحيانًا إلى STEVE. وقد شوهد هذا الاتصال في عام 2015 عندما تحول قوس SAR ذو اللون الأحمر الساطع إلى STEVE في نيوزيلندا. وتم توثيق حادثة مماثلة في نورثمبرلاند بالمملكة المتحدة في الخامس من نوفمبر.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين أقواس SAR وستيف تظل محاطة بالغموض. في حين أن بعض أقواس SAR تتطور إلى STEVE، إلا أن هذا ليس هو الحال دائمًا. ويشارك المجتمع العلمي، بما في ذلك العلماء والباحثين المواطنين، بنشاط في دراسة هذه الظاهرة الرائعة لكشف أسرارها وإنشاء فهم أعمق للعلاقة بين أقواس SAR وSTEVE.

لقد ذكّرنا حدوث أقواس SAR مؤخرًا بالجمال الهائل والتعقيد الذي يتميز به الغلاف الجوي لكوكبنا. وبينما نواصل الاستكشاف ومعرفة المزيد عن هذه الظواهر الغامضة، نكتسب وجهات نظر جديدة حول العجائب التي تتكشف فوقنا في سماء الليل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي أقواس SAR؟

ج: أقواس SAR هي ظاهرة جوية غير عادية تحدث أثناء العواصف المغنطيسية الأرضية الشديدة. وهي ليست شفقًا مستقرًا، بل هي مؤشر على تسرب الطاقة الحرارية إلى الغلاف الجوي العلوي من نظام التيار الحلقي للأرض.

س: ما هي العلاقة بين أقواس SAR وستيف؟

ج: لوحظ أن أقواس معدل الامتصاص النوعي (SAR) تتحول أحيانًا إلى STEVE، وهو شريط ضوئي بنفسجي يُرى في السماء. ومع ذلك، فإن العلاقة الدقيقة بين هذه الظواهر لا تزال غير مفهومة بالكامل وتظل مجالًا نشطًا للبحث.

س: كيف تتشكل أقواس SAR؟

ج: على عكس الشفق القطبي، الذي ينجم عن تفاعل الجسيمات المشحونة من الفضاء مع الغلاف الجوي، تتشكل أقواس معدل الامتصاص النوعي (SAR) عندما تتبدد الطاقة الحرارية الزائدة من نظام التيار الحلقي للأرض في الغلاف الجوي العلوي.

س: أين تمت ملاحظة أقواس SAR؟

ج: تمت ملاحظة أقواس معدل الامتصاص النوعي (SAR) في أجزاء مختلفة من العالم، من إيطاليا إلى نيوزيلندا. غالبًا ما يتم رؤيتها أثناء العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة ويمكن التقاطها من خلال التصوير الفوتوغرافي وتقنيات التصوير الأخرى.