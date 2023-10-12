تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الانفجارات الإشعاعية السريعة المرتبطة بالزلازل النجمية على النجوم النيوترونية

سلطت دراسة حديثة أجرتها جامعة طوكيو الضوء على الأصل الغامض للانفجارات الراديوية السريعة (FRBs)، وهي انفجارات سريعة من الإشعاع تجتاح الأرض. الدفقات الراديوية السريعة غير مرئية للعين البشرية ولكن يمكن اكتشافها بواسطة التلسكوبات الراديوية. إنها قوية للغاية ويمكنها أن تتفوق على مجرة ​​بأكملها. لكن مصدرهم لا يزال مجهولا.

تظهر النجوم النيوترونية، أو "النجوم الميتة"، كمشتبه بهم محتملين في سبب الدفقات الراديوية السريعة. تتشكل النجوم النيوترونية عندما تتعرض النجوم الضخمة لانفجارات المستعرات الأعظم ثم تنهار، تاركة وراءها نواة كثيفة. تتمتع هذه البقايا النجمية بمجالات مغناطيسية قوية بشكل لا يصدق ويمكن أن تدور حتى 700 مرة في الثانية.

يُظهر البحث الجديد أن الزلازل النجمية على سطح النجوم النيوترونية يمكن أن تكون مسؤولة عن التدفقات الراديوية السريعة. الزلزال النجمي هو تحول مفاجئ يحدث على سطح النجم النيوتروني، على غرار الزلزال الذي يحدث على الأرض. من المحتمل أن يتسبب التواء المجالات المغناطيسية القوية على النجم في حدوث ضغط يؤدي إلى حدوث زلزال نجمي.

ومن خلال تحليل التوقيت وطاقات الانبعاث الخاصة بتكرار انفجارات الدفقات الراديوية السريعة، اكتشف الباحثون العديد من أوجه التشابه بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل. تتضمن أوجه التشابه هذه احتمالية حدوث هزات ارتدادية، وانخفاض معدل الهزات الارتدادية مع مرور الوقت، وبقاء معدل الهزات الارتدادية ثابتًا حتى لو تغير متوسط ​​معدل نشاط الزلازل FRB بشكل ملحوظ.

تشير هذه النتائج إلى أن النجوم النيوترونية لها قشرة صلبة، والتي عندما تزعجها الزلازل النجمية، تطلق كمية هائلة من الطاقة على شكل تدفقات FRBs. هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لبيانات FRB الجديدة لتأكيد هذه النظرية بشكل كامل واكتساب المزيد من الأفكار حول القوانين الأساسية للفيزياء النووية.

مصادر:

– جامعة طوكيو: http://www.astron.en.strefa.pl/MNRAS_V.0000.html