سر أشعة جاما عالية الطاقة المنبعثة من النجوم النابضة

لا ترتبط أشعة جاما عادة بالنجوم النابضة، لكن الملاحظات الأخيرة تحدت التوقعات. أطلق نجم فيلا بولسار، وهو نجم نيوتروني سريع الدوران، أشعة غاما بمستويات طاقة غير مسبوقة، مما ترك علماء الفلك في حيرة من أمرهم. تشير الدراسة المنشورة في مجلة Nature Astronomy إلى وجود أشعة جاما ذات طاقات تتجاوز 20 تيرا إلكترون فولت، وهي أعلى نسبة تم اكتشافها على الإطلاق.

تُعرف النجوم النابضة بانبعاثاتها المنتظمة والمستقرة من موجات الراديو، مما يجعلها ساعات كونية موثوقة. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يتحدى الفهم الحالي لسلوك النجم النابض. اكتشف النظام المجسم عالي الطاقة (HESS) أشعة جاما فيلا، وهو أول رصد لأشعة جاما عالية الطاقة من نجم نابض.

تمتلك النجوم النيوترونية مجالات مغناطيسية قوية بشكل لا يصدق يمكنها تسريع الجسيمات المشحونة إلى سرعة قريبة من سرعة الضوء، مما يؤدي إلى انبعاث الضوء. يمكن لهذه الظاهرة أن تفسر أشعة جاما، التي يمكن إنتاجها عندما يتم احتجاز الجسيمات النشطة في المجالات المغناطيسية للنجم النابض.

على الرغم من أن المجالات المغناطيسية للنجوم النابضة شديدة، إلا أنها لا ينبغي أن تكون قادرة على توليد مثل هذه الانفجارات القوية من أشعة جاما من تلقاء نفسها. لاحظ فريق HESS أن المخروط الضوئي لـ Vela Pulsar واسع بشكل غير عادي، مما يشير إلى تفسيرات محتملة لهذه الظاهرة.

الاحتمال الأول هو أن الجسيمات المشحونة يتم تسريعها في البداية في دائرة أوسع قبل أن يتم سحبها إلى المخروط الضوئي بواسطة المجال المغناطيسي. تتضمن الفكرة الثانية مزيجًا من المجالات المغناطيسية المكثفة وتدفقًا كبيرًا من الرياح النجمية، مما يؤدي إلى تسريع الجسيمات بشكل مفرط.

من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لكشف لغز انبعاثات Vela Pulsar عالية الطاقة. يؤكد هذا الاكتشاف حقيقة أن التفاعل بين المجالات المغناطيسية المكثفة والجسيمات المشحونة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، مما يشكل تحديًا للنماذج التقليدية. تمتد آثار هذه النتائج إلى ما هو أبعد من النجوم النابضة، مما قد يسلط الضوء على سلوك المجالات المغناطيسية بالقرب من الثقوب السوداء.

التعاريف:

النجوم النابضة: نجوم نيوترونية سريعة الدوران، تبعث نبضات منتظمة ومستقرة من موجات الراديو، مما أدى إلى تصنيفها على أنها ساعات كونية.

أشعة جاما: إشعاع كهرومغناطيسي يتميز بطاقة عالية وأطوال موجية قصيرة.

تيرا إلكترون فولت: وحدة قياس الطاقة المستخدمة في فيزياء الجسيمات، وتعادل تريليون إلكترون فولت.

النجوم النيوترونية: بقايا كثيفة للغاية من النجوم الضخمة. وتتكون بشكل رئيسي من النيوترونات وتمتلك مجالات مغناطيسية قوية.

المجالات المغناطيسية: مساحات من الفضاء تحيط بجسم مغناطيسي يمكن اكتشاف القوى المغناطيسية فيها.

الجسيمات المشحونة: الجسيمات ذات الشحنة الكهربائية، مثل البروتونات أو الإلكترونات.

المخروط الضوئي: حجم الفضاء الذي يتتبعه مسار الضوء المنبعث من مصدر محدد.

الرياح النجمية: تدفق الغاز والجسيمات المشحونة من النجم، متأثراً بالمجال المغناطيسي للنجم.

الثقوب السوداء: مناطق من الزمكان تكون فيها قوى الجاذبية قوية جدًا لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، الهروب من جاذبيتها.

مصادر:

- "انبعاث أشعة جاما من نجم فيلا النابض يتجاوز بشكل كبير الاستقراء من نجمه النابض الراديوي" - علم الفلك الطبيعي

– “فيلا بولسار” – الكون اليوم