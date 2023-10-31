اكتشاف جديد: الفئران ذات الأذن الورقية تزدهر في جبال الأنديز المتطرفة

توصل علماء من الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة إلى اكتشاف رائع في البيئة القاسية لجبال الأنديز. لقد عثروا على فئران محنطة ذات أذنين ورقية، تُعرف باسم Phyllotis vaccarum، على ارتفاعات تزيد عن 6,000 متر (19,685 قدمًا) في هضبة أتاكاما في تشيلي والأرجنتين. تؤكد هذه النتيجة أن هذه الفئران هي أعلى الثدييات مسكنًا في العالم، كما ورد في دراسة حديثة نشرت في مجلة Current Biology.

عادة ما يتم العثور على الفأر ذو الأذن الورقية على ارتفاعات منخفضة في جبال الأنديز، حتى عند مستوى سطح البحر. ومع ذلك، في عام 2020، تم تسجيل فأر حي في قمة لولايلاكو، وهو بركان يبلغ ارتفاعه 6,739 مترًا (حوالي 22,110 قدمًا)، مما يجعله أعلى حيوان ثديي حي مسجل على الإطلاق. وبتشجيع من هذا الاكتشاف، شرع الفريق في رحلات استكشافية إلى 21 بركانًا مختلفًا بحثًا عن المزيد من الأدلة. وقد عثروا على 13 فأرًا محنطًا على براكين سالين وبولار وكوبياب.

الظروف في مثل هذه الارتفاعات الشديدة في جبال الأنديز غير مضيافة. يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر (40 درجة فهرنهايت تحت الصفر)، مع وجود نباتات على بعد مئات الأمتار تحت قمم الجبال. لقد تكيفت الفئران مع هذه الظروف القاسية من خلال التحول إلى مومياوات مجففة بالتجميد، مع الحفاظ على أجسامها بشكل طبيعي. وبدون وجود حيوانات مفترسة في هذه البيئات، تتمتع الفئران بفرصة أفضل للتحنيط.

واستخدم الباحثون التأريخ بالكربون المشع لتقدير عمر المومياوات، حيث لا يزيد عمر المومياوات الأقدم عن 350 عامًا. وتشير النظريات السابقة إلى أن الفئران كانت تستخدم في طقوس الإنكا، لكن عمر المومياوات يستبعد هذا الاحتمال. يدرس الفريق حاليًا 31 فأرًا محصورًا حيًا، بما في ذلك الفأر صاحب الرقم القياسي، لفهم كيفية تمكنهم من البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف القاسية. ويقومون أيضًا بتحليل محتويات أمعاء الفئران لتحديد نظامهم الغذائي.

إحدى النظريات هي أن الفئران تأكل الأشنات، وهي مزيج من الفطريات والطحالب، والتي تستهلكها أيضًا ثدييات القطب الشمالي. والاحتمال الآخر هو أن أجزاء النباتات والحشرات الصغيرة والموارد الأخرى تحملها الرياح إلى قمم الجبال. تتحدى هذه الاكتشافات المعتقدات السابقة حول حدود بقاء الثدييات في البيئات المرتفعة.

تتمتع الحياة بقدرة رائعة على إيجاد طريق حتى في أصعب الظروف. المزيد من الأبحاث حول هذه الفئران ذات الأذنين الورقية ستوفر رؤى قيمة حول كيفية تكيف هذه الثدييات الصغيرة مع بيئتها الصعبة في جبال الأنديز.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو أعلى حيوان ثديي مسكناً في العالم؟

ج: الفأر ذو الأذنين الورقية، والمعروف باسم Phyllotis vaccarum، هو أعلى الثدييات التي تعيش في العالم كما اكتشفه العلماء في جبال الأنديز.

س: أين تم العثور على الفئران المحنطة؟

ج: تم العثور على الفئران المحنطة على ارتفاعات تزيد عن 6,000 متر (19,685 قدم) في هضبة أتاكاما في تشيلي والأرجنتين.

س: كيف تكيفت الفئران مع الظروف القاسية؟

ج: أصبحت الفئران في الأساس مومياوات مجففة بالتجميد، حيث حافظت على أجسادها بشكل طبيعي في البيئة القاسية لجبال الأنديز.

س: ما هي النظريات المتعلقة بالنظام الغذائي للفئران؟

ج: إحدى النظريات هي أن الفئران تأكل الأشنات، وهي مزيج من الفطريات والطحالب. وتشير نظرية أخرى إلى أن أجزاء النباتات والحشرات الصغيرة والموارد الأخرى تحملها الرياح إلى قمم الجبال.

س: كم عمر المومياوات؟

ج: يشير التأريخ بالكربون المشع إلى أن أقدم المومياوات لا يزيد عمرها عن 350 عامًا، بينما قد يكون بعضها قد مات مؤخرًا.