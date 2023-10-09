دراسة جديدة تقدم نظرة ثاقبة للتلال الغامضة في أروكوث

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI) الضوء على التلال الفريدة التي تغطي سطح الجسم العابر للنبتون 486958 أروكوث. تمت زيارة هذا الجسم الغريب، المعروف أيضًا باسم Ultima Thule، بواسطة مسبار الفضاء New Horizons التابع لناسا في عام 2019، مما يجعله أبعد جسم تمت زيارته على الإطلاق بواسطة مركبة فضائية من الأرض.

أروكوث، وهو جسم كلاسيكي بارد من حزام كويبر، له شكل ساعة رملية غريبة وهياكل تل غير عادية على سطحه. تشير الدراسة الجديدة إلى أن هذه التلال من المحتمل أن يكون لها أصل مشترك، وربما تكون بمثابة "لبنات بناء" يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب المصغرة.

حدد فريق البحث، بقيادة الدكتور آلان ستيرن، الباحث الرئيسي في مهمة نيو هورايزنز، عشرات التلال في فص أروكوث الأكبر، وينو، والتي تتشابه في الحجم والشكل واللون والانعكاس. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف ثلاثة تلال أخرى في فص أروكوث الأصغر، وييو.

قام الدكتور ويل جراندي، الباحث المشارك في مهمة نيو هورايزنز، بمقارنة التلال بسطح ثمرة التوت المكونة من وحدات فرعية أصغر. تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن جيولوجيا أروكوث تتوافق مع نموذج تكوين كوكبي يسمى عدم الاستقرار المتدفق. يقترح هذا النموذج أن الجسيمات التي تدور في قرص غازي تتركز في نهاية المطاف في كتل تنمو بمرور الوقت بسبب زيادة السرعة المدارية.

ومن خلال دراسة أحجام تلال أروكوث، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لتكوين الكواكب المصغرة. يمكن أن تكون الأفكار المستفادة من هذه الدراسة ذات قيمة أيضًا للبعثات المستقبلية، مثل مسبار لوسي الفضائي التابع لناسا وبرنامج رؤية المذنب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي سيستكشف أجسامًا مماثلة.

سيساعد إجراء المزيد من الأبحاث والمقارنات مع الكواكب المصغرة الأخرى في تحديد ما إذا كانت عمليات تكوين مماثلة قد حدثت على هذه الأجسام الفضائية. قدم الفريق النتائج التي توصلوا إليها في اجتماع قسم علوم الكواكب التابع للجمعية الفلكية الأمريكية ونشروا بحثًا في مجلة علوم الكواكب.

مصادر:

- "دراسة جديدة تكشف عن رؤى حول التلال غير العادية في أروكوث" - معهد أبحاث الجنوب الغربي

- "خصائص وأصل التلال الكبيرة لجسم حزام كويبر في أروكوث" - مجلة علوم الكواكب