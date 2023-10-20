انفجار غامض ووميض من الضوء يذهل سكان ملبورن: نيزك يدخل الغلاف الجوي للأرض

أصيب سكان شمال شرق ملبورن بالدهشة ليلة الأربعاء عندما أضاء دوي قوي وومض من الضوء اللامع السماء. ويعتقد الخبراء أن هذه الظاهرة ناجمة عن دخول نيزك الغلاف الجوي للأرض، مما أسر السكان المحليين في دورين وميرندا وبالوين ودونكاستر.

وتراوحت التكهنات حول مصدر الضوضاء من أعمال الطرق والألعاب النارية إلى الرعد أو حتى جسم غامض. ومع ذلك، أوضح الدكتور براد تاكر، عالم الفلك من الجامعة الوطنية الأسترالية، أن التفسير الأكثر منطقية هو وجود نيزك. ووصف النيازك بأنها شظايا من الكويكبات التي تنكسر وتنتقل عبر الفضاء.

وتشير التقديرات إلى أن حجم النيزك المسؤول عن المشهد هو بحجم كرة السلة، ويتراوح عرضه بين 10 سم و40 سم تقريبًا. وقد سافر بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 20 كيلومترًا في الثانية أو 72,000 ألف كيلومتر في الساعة، مطلقًا كمية كبيرة من الطاقة عند دخوله الغلاف الجوي للأرض. وشبه الدكتور تاكر إطلاق الطاقة هذا بإطلاق قنبلة نووية صغيرة.

على الرغم من أن النيازك من هذا النوع ليست غير شائعة، إلا أنه من الصعب اكتشافها والتنبؤ بها. ويعمل العلماء باستمرار على تحسين أساليبهم في تحديد وتتبع هذه الأجسام، وخاصة الأكبر حجمًا والتي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض. وشدد الدكتور تاكر على ضرورة اليقظة ودراسة هذه الأحداث لتعزيز فهمنا لنشأة النظام الشمسي وتطوره.

ولحسن الحظ، ليس هناك حاجة للذعر بشأن تأثير النيازك. ومع ذلك، فمن الضروري الإبلاغ عن أي مشاهدات أو تجارب لمثل هذه الأحداث إلى منظمات مثل المنظمة الدولية للشهب أو Fireballs in the Sky. تساهم هذه التقارير في البحث العلمي وتوفر رؤى قيمة حول طبيعة وسلوك النيازك.

وهذه الحادثة الأخيرة في ملبورن ليست معزولة، إذ حدثت ظواهر مماثلة في أجزاء أخرى من أستراليا. وفي أغسطس، شهدت فيكتوريا شعاعًا غامضًا من الضوء يتدفق عبر سماء الليل، وبلغ ذروته في النهاية بصوت مزدهر. وأكدت وكالة الفضاء الأسترالية أن ذلك كان نتيجة حرق الحطام الفضائي. وبالمثل، أبلغ سكان سيدني عن انفجار غير مبرر في عام 2021، ولم تجد السلطات أي دليل يدعمه.

في الختام، فإن حدوث النيازك ليس بالأمر غير المعتاد على الإطلاق. وعلى الرغم من أنها قد تبدو وكأنها أحداث مذهلة، إلا أنها توفر للعلماء فرصًا قيمة للتعمق في أسرار كوننا. تلعب اليقظة والدراسة والإبلاغ دورًا حيويًا في كشف أسرار هؤلاء الزوار السماويين.

مصادر:

– [المصدر 1: اسم المقالة، التاريخ]

– [المصدر 2: اسم المقالة، التاريخ]

– [المصدر 3: اسم المقالة، التاريخ]