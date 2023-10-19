القصة: يُشتبه في أن دويًا قويًا وغامضًا صدم السكان في إحدى ضواحي ملبورن كان ناجمًا عن دخول نيزك الغلاف الجوي للأرض. ودفعت الحادثة التي وقعت في دورين العديد من السكان المحليين إلى التقاط مقاطع فيديو ومشاركة تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما تكهن البعض بحدث فلكي، لم تعلق السلطات بعد على أصله. واقترح خبير العلوم الدكتور غيل آيلز من جامعة RMIT أنه يمكن أن يكون نيزكًا، ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بزخة شهب البرشاويات المستمرة. ومع ذلك، فقد أشارت أيضًا إلى احتمال أن يكون جزءًا من صاروخ قمر صناعي للملاحة تم إطلاقه من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية. وفي حادثة مماثلة في أغسطس، شاهد سكان فيكتوريا كرة من الضوء في سماء الليل وسمعوا دويًا عاليًا، والذي أكدت وكالة الفضاء الأسترالية لاحقًا أنه حطام فضائي من صاروخ روسي من طراز سويوز -2.

وفوجئ سكان دورين، إحدى ضواحي ملبورن، بصوت مفاجئ يشبه الانفجار وقع في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء. وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطها السكان دفقة من الضوء أعقبها ضجيج عالٍ يشبه الانفجار. وظهرت تكهنات على منصات التواصل الاجتماعي حيث شارك السكان تجاربهم وتساءلوا عن سبب الانفجار الهائل.

وبينما لم تقدم السلطات تفسيرا بعد، أشار الدكتور غيل آيلز، الخبير العلمي من جامعة RMIT، إلى أن الصوت يمكن أن يعزى إلى دخول نيزك الغلاف الجوي للأرض. وربطت ذلك بزخات شهب البرشاويات المستمرة، والتي من المقرر أن تصل إلى ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. ومع ذلك، اعترف الدكتور آيلز أيضًا باحتمال أن يكون الازدهار ناجمًا عن شظية من صاروخ ملاحي متصل بالقمر الصناعي تم إطلاقه من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث في فيكتوريا. وفي حادثة سابقة في أغسطس، شهد السكان كرة من الضوء تمر عبر سماء الليل مصحوبة بدوي قوي. وأكدت وكالة الفضاء الأسترالية لاحقًا أن الحدث نتج عن حطام فضائي من صاروخ روسي من طراز سويوز -2 عاد إلى الغلاف الجوي للأرض.

مصادر:

- مستقل (مقالة المصدر)