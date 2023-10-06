تبين أن النقطة الغامضة هي مستعمرة ديدان طفيلية

تم أخيرًا التعرف على مخلوق غامض رصده المصور تحت الماء ريو مينيميزو. كان يُعتقد في البداية أنه قنديل بحر، ولكنه في الواقع مستعمرة مكونة من 1,020 دودة طفيلية تُعرف باسم تريماتودا. تمتلك الديدان المثقوبة دورات حياة معقدة وغالبًا ما تتطلب مضيفين متعددين لإكمال عملية التكاثر. المخلوق الذي تم رصده في أوكيناوا باليابان يتكون من نوعين من السركاريا، وهي أشكال يرقات الديدان المثقوبة. تشكل السركاريا تجمعًا يشبه قنديل البحر، حيث يوجد "بحارة" أكبر و "ركاب" أصغر متجمعين معًا في مجموعة ضيقة. يساعد هذا الشكل الفريد الذي يشبه قنديل البحر الطفيليات على التحرك وربما يزيد من فرص أكلها من قبل مضيفيها النهائيين.

يعتقد الباحثون الذين درسوا المخلوق أن محاكاة حركات ديدان العوالق الصغيرة تزيد من فرص استهلاكها. هذا السلوك شائع بين الديدان المثقوبة، وقد طورت بعض الأنواع ذيولًا طويلة لتقليد فرائسها بشكل أكبر. إن تجميع يرقات الديدان في شكل قنديل البحر يخدم أيضًا غرض ضمان إمكانية ابتلاع عدد أكبر من الطفيليات في جرعة واحدة. ويشير الباحثون إلى أن حالة تعدد الأشكال هذه، حيث توجد أشكال متميزة داخل نوع واحد، نادرة في الديدان المسطحة الطفيلية.

ويظل المصير النهائي للديدان "البحارة" الأكبر حجما لغزا. في حين أن الركاب الصغار لديهم غدد اختراق متطورة لغزو أنسجة المضيف، فإن البحارة يفتقرون إلى مثل هذه الأعضاء. من غير المعروف ما إذا كان البحارة يضحون بأنفسهم لنقل الركاب أو إذا كانوا يشاركون في حدث إنجابي كبير داخل الجهاز الهضمي للمضيف. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف القصة الكاملة لمستعمرة الديدان الطفيلية الغريبة هذه.

يعد اكتشاف هذه النقطة الغامضة بمثابة تذكير بأن البحر يحمل العديد من الألغاز، وأن المظاهر يمكن أن تكون خادعة. بعض المخلوقات التي تبدو غير ضارة تبين أنها أمثلة معقدة ورائعة للتكيفات التطورية.

مصادر:

– علم الأحياء الحالي (2023). دوى: 10.1016/j.cub.2023.08.090