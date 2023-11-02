رؤى جديدة حول أصول النقط الغامضة على الأرض

ألقت دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature ضوءًا جديدًا على الأصول الرائعة للنقط الغامضة بحجم القارة التي تم اكتشافها في أعماق الأرض. لطالما أثار اهتمام الجيوفيزيائيين هذه الهياكل الغامضة الواقعة أسفل القارة الأفريقية والمحيط الهادئ. وبينما أشارت الأبحاث السابقة إلى وجودها، فإن هذه الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تقدم تفسيرًا آسرًا لأصلها.

كانت هذه النقطات، التي كانت تُعرف في البداية باسم المقاطعات الكبيرة منخفضة السرعة (LLVPs)، هائلة الحجم، ويبلغ حجم كل منها ضعف حجم القمر. ما يميزها هو تكوينها، الذي يختلف بشكل كبير عن الوشاح المحيط بها. ولكن ما الذي يمكن أن يولد هذه التشكيلات الغريبة؟

تقترح الدراسة نظرية عميقة مفادها أن هذه الكواكب قد تكون بقايا كوكب قديم اصطدم بعنف بالأرض منذ مليارات السنين، مما أدى إلى إنشاء قمرنا الخاص. لم يشكل التأثير الكارثي القمر فحسب، بل ترك أيضًا وراءه هذه النقط الضخمة كإرث دائم للحدث الكوني.

ومن خلال تحليل البيانات الزلزالية وإجراء عمليات محاكاة حاسوبية شاملة، تمكن الباحثون من إعادة خلق الظروف المحيطة بتكوين القمر. كشفت النتائج عن تشابه مذهل بين تكوين القمر ووجود LLVPs في أعماق كوكبنا.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد عددًا لا يحصى من الاحتمالات للبحث المستقبلي. إنه يوفر منظورًا جديدًا لماضي الأرض، ويقدم لمحة عن التاريخ الفوضوي لنظامنا الشمسي. علاوة على ذلك، فإنه يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول طبيعة وتكوين هذه النقط ودورها المحتمل في تشكيل كوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي LLVPs؟

ج: LLVPs، والمعروفة أيضًا باسم المقاطعات الكبيرة منخفضة السرعة، هي عبارة عن نقاط بحجم قارة تم اكتشافها في أعماق الأرض وتختلف في تكوينها عن الوشاح المحيط بها.

س: كيف تكونت هذه النقط؟

ج: وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، من المحتمل أن تكون هذه النقط من بقايا كوكب قديم اصطدم بالأرض منذ مليارات السنين، مما أدى إلى خلق القمر.

س: ما سبب أهمية هذه النقط؟

ج: إن اكتشاف هذه النقط يوفر رؤى قيمة حول ماضي الأرض والأحداث الكارثية التي شكلت كوكبنا والقمر. كما أنه يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول تكوينها ودورها في جيولوجيا الكوكب.