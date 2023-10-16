العثور على نجوم شابة بالقرب من الثقب الأسود المركزي في درب التبانة، متحدية التوقعات

لقد حير اكتشاف مجموعة من النجوم الشابة بالقرب من الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة علماء الفلك لعقود من الزمن. ووفقا لدراسة حديثة، يبلغ عمر هذه النجوم الشابة، المعروفة باسم IRS13، حوالي 100,000 ألف عام فقط، وهو أصغر بكثير مما كان متوقعا نظرا للظروف غير المضيافة بالقرب من الثقب الأسود.

قام باحثون من معهد الفيزياء الفلكية بجامعة كولونيا بدراسة IRS13 لكشف سر كيفية تشكل هذه النجوم الشابة في مثل هذه البيئة المحظورة. ويعتقدون أن النجوم ربما كانت موجودة في البداية في ضواحي المجرة قبل أن تهاجر بالقرب من مركز المجرة وتقع في فخ جاذبية الثقب الأسود.

عندما تم سحب مجموعة IRS13 إلى الداخل، أحدثت صدمة القوس، وهي عبارة عن تجمع للمواد الناتجة عن مرورها عبر الوسط بين النجوم. ثم حفزت صدمة القوس هذه تكوين المزيد من النجوم، مما ساهم في وجود نجوم شابة ناشئة في العنقود.

كما رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي مركز المجرة واكتشف علامات وجود جليد مائي بالقرب من IRS13. وهذا بمثابة دليل إضافي على وجود نجوم غبارية حديثة التشكل في المنطقة. ويأمل علماء الفلك أن توفر الملاحظات المستقبلية من تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى إضافية حول IRS13، مما يساعد على حل لغز النجوم الشابة في قلب درب التبانة.

مصادر:

– المجلة الفلكية