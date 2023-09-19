قد تكون الومضات الغامضة في سحب كوكب الزهرة عبارة عن شهب تحترق

لقد حير الباحثون منذ فترة طويلة بشأن ومضات الضوء الغامضة التي تضيء أحيانًا سحب كوكب الزهرة. كان يُعتقد سابقًا أنه برق، لكن دراسة جديدة نُشرت في مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب تقترح تفسيرًا بديلاً. وتقترح الدراسة أن هذه الأضواء الغامضة هي في الواقع نيازك تحترق في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

على الرغم من أن وكالة ناسا قد اقترحت سابقًا أن كوكب الزهرة قد يكون به برق أكثر من الأرض، إلا أن الدراسة تشير إلى أن وجود البرق على كوكب الزهرة لا يزال موضوعًا للنقاش. تتم مراقبة البرق على الأرض من خلال الكشف عن موجات الراديو الطبيعية، وقد كشفت المهمات السابقة إلى كوكب الزهرة عن إشارات يعتقد أنها برق. ومع ذلك، فشلت البعثات الأحدث مثل كاسيني وباركر سولار التابعة لناسا في العثور على إشارات راديوية من البرق.

بدلًا من البرق، يتوقع الباحثون الآن أن الومضات التي لوحظت في السحب الدوامة لكوكب الزهرة قد تكون نتيجة لتفكك النيازك في الغلاف الجوي المعادي للكوكب. يتمتع كوكب الزهرة ببيئة قاسية بشكل لا يصدق، مع درجات حرارة شديدة وجو سميك وسام مليء بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج وسحب حمض الكبريتيك.

ومن خلال حساب عدد الومضات التي لوحظت في مرصد ستيوارد والمسبار الياباني أكاتسوكي، قدر الباحثون أن ما بين 10,000 إلى 100,000 ومضة تحدث سنويًا. ويقترح الباحثون أن هذه الومضات تشبه ضربات النيزك المحتملة. قد يتسبب التركيب الفريد للغلاف الجوي لكوكب الزهرة في احتراق الكرات النارية الناتجة عن هذه التأثيرات بدرجة كافية ليتم اكتشافها.

يعد فهم هذه الظواهر أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط للبعثات المستقبلية إلى كوكب الزهرة، خاصة في ضوء الأدلة الحديثة التي تشير إلى نشاط بركاني محتمل على سطح الكوكب. إذا كانت ضربات البرق مثيرة للقلق، فستكون الحماية ضرورية للمسبارات التي تحاول الهبوط على كوكب الزهرة أو تلك التي تطفو في غلافه الجوي الكثيف لفترة طويلة.

وفي الختام، فإن اكتشاف أن الومضات الغامضة في سحب كوكب الزهرة قد تكون نيازك تحترق، يقدم رؤى قيمة للبعثات المستقبلية إلى الكوكب. وفي حين أن وجود البرق لا يزال غير مؤكد، فإن احتمال وجود النيازك يوفر تفسيرات بديلة لهذه الظواهر المثيرة للاهتمام.

مصادر:

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية : الكواكب