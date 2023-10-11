النجوم المغناطيسية والزلازل النجمية: تفسير محتمل للانفجارات الراديوية السريعة

لقد انبهر علماء الفلك منذ فترة طويلة بالانفجارات الراديوية السريعة (FRBs)، وهي عبارة عن انفجارات مفاجئة لإشعاع التردد الراديوي الذي يستمر لبضعة ميكروثانية فقط. كانت هذه الانفجارات من الطاقة لغزا منذ اكتشافها في عام 2007. ومع ذلك، قدم الباحثون في جامعة طوكيو أدلة جديدة تشير إلى أن بعض الدفقات الراديوية السريعة قد تكون ناجمة عن "زلازل نجمية" على سطح النجوم النيوترونية.

النجوم النيوترونية هي بالفعل أجسام متطرفة، ناتجة عن انهيار النجوم الضخمة. لديهم نواة كثيفة تتكون بشكل رئيسي من النيوترونات والبروتونات. ومع ذلك، فإن النجوم المغناطيسية هي نوع أكثر تطرفًا من النجوم النيوترونية. لديهم مجالات مغناطيسية مكثفة أقوى تريليون مرة من المجال المغناطيسي للأرض ويمكن أن تؤدي إلى أحداث نشطة للغاية. يمكن أن تنشأ هذه الأحداث عن طريق تسارع الجسيمات أو الاضطرابات المغناطيسية داخل النجم النيوتروني.

في عام 2020، تم اكتشاف تدفق FRB قادم من مكرر أشعة جاما الناعم المعروف باسم SGR 1935+2154، والذي يُعتقد أنه نجم مغناطيسي. ويبدو أن هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن النجوم المغناطيسية يمكن أن تكون مسؤولة عن بعض الدفقات الراديوية السريعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تدفقات راديوية سريعة لا تتكرر، مما يشير إلى أن الظروف التي تنتجها قد تدمر مصدرها، كما هو الحال في حالة الهجوم الخاطف. يحدث الهجوم الخاطف بسبب الانهيار المفاجئ لنجم نيوتروني ضخم للغاية، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة على شكل انفجار راديوي سريع.

كشفت المزيد من الأبحاث في عام 2022 عن تدفق FRB يتكون من تسعة رشقات نارية فردية يفصل بينها 215 مللي ثانية، مما يشير إلى أن مصدر الانفجار كان على الأرجح بالقرب من سطح النجم المغناطيسي. أحد التفسيرات المقترحة لهذا الانفجار هو ظاهرة تسمى الزلزال النجمي، حيث تهتز قشرة النجم المغناطيسي وتنبعث منها رشقات من الإشعاع بتردد معين.

يقدم هذا الدليل الجديد المتعلق بالزلازل النجمية على النجوم المغناطيسية تفسيرًا محتملًا لأصول بعض الدفقات الراديوية السريعة. ومن خلال فهم الآليات الكامنة وراء هذه الانفجارات القوية للطاقة، يمكن لعلماء الفلك الحصول على نظرة ثاقبة لطبيعة هذه الأحداث الكونية المتطرفة.

مصادر:

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية

– جامعة طوكيو