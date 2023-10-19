اكتشاف انفجار غامض لموجات الراديو منذ 8 مليارات سنة

حقق علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا للاهتمام، حيث اكتشفوا انفجارًا راديويًا سريعًا (FRB) سافر لمدة 8 مليارات سنة للوصول إلى الأرض. الدفقات الراديوية السريعة عبارة عن رشقات نارية مكثفة من موجات الراديو تدوم لمدة ميلي ثانية فقط، ولا يزال مصدرها غير معروف. ومنذ اكتشاف أول تدفق FRB في عام 2007، لاحظ العلماء مئات من هذه الومضات الكونية تنشأ من نقاط مختلفة في الكون.

واستمر الانفجار الأخير، المسمى FRB 20220610A، أقل من مللي ثانية ولكنه أطلق طاقة تعادل انبعاثات شمسنا على مدار 30 عامًا. يعد هذا الانفجار واحدًا من أكثر الدفقات الراديوية السريعة (FRB) البعيدة والحيوية التي تم رصدها على الإطلاق. ومع ذلك، فإن دراسة الدفقات الراديوية السريعة تمثل تحديًا بسبب قصر مدتها.

وباستخدام مجموعة ASKAP من التلسكوبات الراديوية في أستراليا، تمكن الباحثون من تحديد الموقع الدقيق للانفجار. تم إرجاع الانفجار إلى مجموعة من المجرات المندمجة، مما يتماشى مع النظرية القائلة بأن الدفقات الراديوية السريعة قد تكون مرتبطة بالنجوم المغناطيسية أو الأجسام عالية الطاقة الناتجة عن انفجارات النجوم.

ويعتقد العلماء أن دراسة الانفجارات الراديوية السريعة يمكن أن توفر طريقة فريدة لقياس المادة بين المجرات، والتي لا يزال مصيرها مجهولا. التقديرات الحالية لكتلة الكون لا تتوافق، مما يشير إلى أن هناك مادة مفقودة. يمكن أن تساعد المادة المتأينة التي تم اكتشافها بواسطة رشقات راديوية سريعة في قياس كمية الأشياء بين المجرات، وتسليط الضوء على هذه المادة المفقودة.

تم اقتراح هذه الطريقة لاستخدام رشقات الراديو السريعة للكشف عن المادة المفقودة في البداية من قبل عالم الفلك الأسترالي جان بيير ماكوارت في عام 2020. وتؤكد القياسات التي تم إجراؤها في هذه الدراسة "علاقة ماكوارت"، التي توضح أنه كلما كانت انفجارات الراديو السريعة أبعد، كلما زادت المسافة. المزيد من الغاز المنتشر الذي يكشفه بين المجرات.

حتى الآن، تم تتبع ما يقرب من 50 انفجارًا راديويًا سريعًا حتى نقاطها الأصلية، وتم اكتشاف نصفها تقريبًا باستخدام تلسكوب ASKAP. ويأمل العلماء أن التلسكوبات الراديوية المستقبلية قيد الإنشاء ستمكننا من اكتشاف الآلاف من الانفجارات الراديوية السريعة، مما يساعدنا على فهم بنية الكون بشكل أفضل.

إن دراسة الانفجارات الراديوية السريعة لا توفر نظرة ثاقبة لهذه الظواهر الكونية فحسب، بل تفتح أيضًا إمكانيات جديدة للإجابة على الأسئلة الكبيرة حول علم الكونيات.

مصادر:

– سي إن إن: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html