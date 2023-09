لغز الدوائر الخيالية يتوسع: الذكاء الاصطناعي يحددها في 15 دولة

By

إن أصول الدوائر الخيالية، وهي أقراص مستديرة من الأوساخ القاحلة، قد فتنت العلماء لفترة طويلة. في السابق، كانت هذه الدوائر موجودة فقط في صحراء ناميب بجنوب إفريقيا والمناطق النائية الأسترالية. ومع ذلك، حددت دراسة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) أنماطًا نباتية تشبه الدوائر الخيالية في مئات المواقع عبر 15 دولة في ثلاث قارات، مما يشير إلى أن هذه الظاهرة أكثر انتشارًا مما كان يعتقد سابقًا. وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، صور الأقمار الصناعية عالية الدقة للأنظمة البيئية القاحلة من جميع أنحاء العالم للبحث عن أنماط تشبه الدوائر الخيالية. تم تدريب الشبكة العصبية المستخدمة في الدراسة على التعرف على الدوائر الخيالية من خلال تحليل الصور من ناميبيا وأستراليا.

حددت الدراسة 263 موقعًا للأراضي الجافة أظهرت أنماطًا دائرية مشابهة للدوائر الخيالية. تم العثور على هذه المواقع في جميع أنحاء أفريقيا، ومدغشقر، وغرب آسيا الأوسط، ووسط وجنوب غرب أستراليا. ومع ذلك، لم تستوف كل هذه الأنماط معايير اعتبارها دوائر خرافية، كما حددها الدكتور ستيفان جيتزين، الباحث في جامعة غوتنغن. تتميز الدوائر الخيالية بنمط دوري مكاني منظم بقوة، والذي لم يكن موجودًا بشكل كامل في الأنماط المحددة.

كما قدمت الدراسة نظرة ثاقبة للظروف البيئية المرتبطة بتكوين الدوائر الخيالية. ومن المرجح أن تحدث هذه الأنماط في التربة الرملية الجافة جدًا والتي كانت عالية القلوية ومنخفضة النيتروجين. وقد وجد أن هذه الأنماط تلعب دورًا في استقرار النظم البيئية وزيادة مقاومة الاضطرابات.

إن التوسع في مشاهدات الدوائر الخيالية واستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف عليها يوفر طرقًا جديدة للبحث في أصولها وآليات تكوينها. وفي حين أن الأسباب الدقيقة قد تختلف من موقع إلى آخر، فإن هذه الدراسة تساهم في فهم أفضل لهذه الظواهر الطبيعية الغامضة.

مصادر:

– CNN: رابط للمقالة على موقع CNN” (استبدل الرابط بعنوان URL الفعلي)

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم: رابط الدراسة المنشورة في المجلة (استبدل الرابط بعنوان URL الفعلي)