لقد تم كشف الغموض العالمي للدوائر الخيالية أخيرًا

لقد فتنت البقع الدائرية الغريبة المعروفة باسم "الدوائر الخيالية" العلماء لسنوات. وقد لوحظت هذه الأنماط الغامضة من التربة القاحلة المحاطة بحلقات من النباتات منذ فترة طويلة في ناميبيا وأستراليا، لكن دراسة حديثة كشفت أنها موجودة أيضًا في 250 موقعًا في 15 دولة.

استخدم علماء من جامعة أليكانتي (UA) في إسبانيا الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية وتحديد 263 موقعًا تعرض أنماطًا مشابهة للدوائر الخيالية. يوسع هذا الاكتشاف فهمنا للتوزيع العالمي للدوائر الخيالية، مما يدل على أنها أكثر شيوعًا بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

تعد مناطق مثل الساحل والصحراء الغربية والقرن الأفريقي ومدغشقر وجنوب غرب آسيا ووسط أستراليا موطنًا لهذه التكوينات الغامضة. ويؤكد المؤلف المشارك في الدراسة، إميليو جيرادو، على أهمية تحليل تأثير الدوائر الخيالية على النظم البيئية وتحديد العوامل البيئية التي تساهم في تكوينها.

وكشف البحث أن خصائص التربة والمناخ المحددة، بما في ذلك انخفاض محتوى النيتروجين ومتوسط ​​هطول الأمطار أقل من 200 ملم في السنة، ترتبط بوجود الدوائر الخيالية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب عوامل مثل البياض (الانعكاسية) وحالة طبقات المياه الجوفية دورًا في تكوينها.

يسلط أحد مؤلفي الدراسة، خايمي مارتينيز فالديراما، الضوء على التهديد المحتمل للدوائر الخيالية الذي يشكله الاستخدام المفرط للمياه الجوفية في المناطق القاحلة. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن هذه الأنماط على التربة قد تكون بمثابة مؤشرات لتدهور النظام البيئي ويمكن أن تتأثر بأزمة المناخ المستمرة.

علاوة على ذلك، أنشأ الباحثون أطلسًا عالميًا للدوائر الخيالية وقاعدة بيانات يمكن أن تساعد في دراسة مرونة أنماط النباتات هذه في مواجهة تغير المناخ والاضطرابات الأخرى.

تسلط الدراسة الضوء على الدوائر الخيالية الغامضة، وتكشف عن وجودها العالمي وتساهم في فهمنا لتكوينها وأهميتها البيئية.

مصادر:

"تم الآن رسم خرائط لدوائر غريبة تسمى الدوائر الخيالية تنتشر في الأراضي القاحلة في ناميبيا وأستراليا في 15 دولة" - جامعة أليكانتي (UA)