رسم خرائط الدوائر الجنية الغامضة في جميع أنحاء العالم

كشفت دراسة جديدة أن البقع الدائرية الغامضة المعروفة باسم "الدوائر الخيالية" لا توجد فقط في ناميبيا وأستراليا، ولكن أيضًا في 250 موقعًا في 15 دولة مختلفة. لقد حيرت العلماء هذه الأنماط الغامضة من التربة العارية المحاطة بحلقات نباتية لعقود من الزمن، وتم اقتراح نظريات متعددة لشرح تكوينها.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، حدد الباحثون 263 موقعًا في جميع أنحاء العالم حيث تمت ملاحظة أنماط مماثلة. يشير هذا الاكتشاف إلى أن الدوائر الخيالية أكثر شيوعًا بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، وتتوسع إلى ما هو أبعد من مواقعها الأولية المعروفة.

وتسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة PNAS، الضوء على أهمية فهم الأسباب والأهمية البيئية لهذه الأنماط النباتية. وفقا للمؤلف المشارك إميليو غيرادو، فإن تحليل تأثير الدوائر الخيالية على النظم البيئية وتحديد العوامل البيئية التي تحدد توزيعها أمر بالغ الأهمية.

ووجد البحث أن مجموعات محددة من خصائص التربة والمناخ، مثل انخفاض محتوى النيتروجين ومتوسط ​​هطول الأمطار أقل من 200 ملم في السنة، ترتبط بوجود الدوائر الخيالية. علاوة على ذلك، فقد أخذت في الاعتبار في هذه الدراسة عوامل مثل البياض وحالة طبقات المياه الجوفية، والتي لم يتم أخذها في الاعتبار من قبل.

وتؤكد الدراسة على التأثير المحتمل للأنشطة البشرية، وخاصة استخراج المياه الجوفية، على تشكيل الدوائر الخيالية. وقد يؤدي الاستخدام المكثف للمياه الجوفية في المناطق القاحلة إلى تعطيل هذه الأنماط الفريدة.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الانتشار العالمي للدوائر الخيالية، توفر النتائج فرصًا لمزيد من البحث. وتشير الدراسة إلى أن هذه الأنماط على التربة يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات على تدهور النظام البيئي الناتج عن أزمة المناخ المستمرة.

أنشأ الباحثون أيضًا أطلسًا عالميًا للدوائر الخيالية وقاعدة بيانات، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة في دراسة مدى مرونة هذه الأنماط النباتية في مواجهة تغير المناخ والاضطرابات الأخرى.

بشكل عام، تقربنا هذه الدراسة خطوة أخرى من كشف لغز الدوائر الخيالية وفهم أهميتها البيئية على نطاق عالمي.

مصادر:

– جامعة أليكانتي (UA) في إسبانيا

- دراسة منشورة في PNAS