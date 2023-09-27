رسم خرائط الدوائر الخيالية الغامضة: ظاهرة عالمية

كشفت دراسة جديدة أن البقع الدائرية الغريبة المعروفة باسم "الدوائر الخيالية" لا تقتصر على ناميبيا وأستراليا، ولكن يمكن العثور عليها في 15 دولة و250 موقعًا حول العالم. تتكون هذه الأنماط الغامضة من تربة جرداء محاطة بحلقات من النباتات، وقد حير تشكيلها العلماء لعقود من الزمن.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، حدد الباحثون 263 موقعًا تمت فيها ملاحظة الدوائر الخيالية. وتشمل هذه المواقع مناطق في منطقة الساحل والصحراء الغربية والقرن الأفريقي ومدغشقر وجنوب غرب آسيا ووسط أستراليا. وتشير نتائج الدراسة إلى أن الدوائر الخيالية أكثر شيوعا بكثير مما كان يعتقد سابقا.

كما حددت الدراسة بعض خصائص التربة والمناخ المرتبطة بوجود الدوائر الخيالية. وتشمل هذه انخفاض محتوى النيتروجين في التربة ومتوسط ​​هطول الأمطار أقل من 200 ملم في السنة. تم أخذ عوامل مثل البياض وحالة طبقات المياه الجوفية في الاعتبار في التحليل. ورجح الباحثون أن الاستخدام المفرط للمياه الجوفية في المناطق القاحلة يمكن أن يعطل تكوين الدوائر الخيالية.

إن فهم الأسباب والأهمية البيئية لهذه الأنماط النباتية أمر بالغ الأهمية. أصبح من الممكن الآن البحث عن تأثير الدوائر الخيالية على أداء النظام البيئي وإمكاناتها كمؤشرات لتدهور النظام البيئي بسبب تغير المناخ. وقد أدت الدراسة أيضًا إلى إنشاء أطلس عالمي للدوائر الخيالية وقاعدة بيانات يمكن أن تساعد في إجراء مزيد من الأبحاث حول قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والاضطرابات الأخرى.

في الختام، فإن رسم خرائط الدوائر الخيالية عبر مختلف البلدان يلقي ضوءًا جديدًا على توزيعها العالمي ويوفر رؤى قيمة حول تكوينها وأهميتها البيئية. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف أسرار هذه الأنماط المثيرة للاهتمام ودورها المحتمل في فهم آثار تغير المناخ على النظم البيئية.

مصادر:

- "رسم خرائط الدوائر الخيالية يوسع أبعادها العالمية" - جامعة أليكانتي (UA)

– دراسة منشورة في مجلة PNAS بعنوان “التوزيع العالمي والظروف البيئية للدوائر الخيالية”