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"دوائر خرافية" غريبة تم رسمها في 15 دولة: دراسة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 29، 2023
"دوائر خرافية" غريبة تم رسمها في 15 دولة: دراسة

اكتشف الباحثون أن البقع الدائرية الغامضة المعروفة باسم "الدوائر الخيالية" لا تقتصر على ناميبيا وأستراليا فقط، ولكنها موجودة في 250 موقعًا في 15 دولة. لقد حيرت بقع التربة القاحلة هذه والمحاطة بحلقات من النباتات العلماء لسنوات. وقد تم اقتراح نظريات متعددة لتفسير تكوينها، ولكن حتى الآن، لم يكن المدى العالمي لهذه الظاهرة معروفًا.

واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة PNAS، الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية وحددت 263 موقعًا تمت ملاحظة أنماط الدوائر الخيالية فيها. تم العثور على هذه البقع في مناطق مثل الساحل والصحراء الغربية والقرن الأفريقي ومدغشقر وجنوب غرب آسيا ووسط أستراليا، مما يشير إلى أن الدوائر الخيالية أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا.

اكتشف الباحثون أن بعض خصائص التربة والمناخ، بما في ذلك انخفاض محتوى النيتروجين ومتوسط ​​هطول الأمطار أقل من 200 ملم في السنة، ترتبط بوجود الدوائر الخيالية. كما تعمل هذه الدوائر كمصدر إضافي للمياه في المناطق القاحلة، حيث تتدفق مياه الأمطار نحو الأعشاب المحيطة بها.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الدوائر الخيالية يمكن أن تكون مؤشرات على تدهور النظام البيئي بسبب تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يفتح البحث الباب أمام دراسة مرونة هذه الأنماط النباتية في مواجهة تغير المناخ والاضطرابات الأخرى.

أنشأ الباحثون أطلسًا عالميًا للدوائر الخيالية وقاعدة بيانات يمكن استخدامها لإجراء مزيد من الأبحاث. وستساهم هذه المعلومات الجديدة في فهم أفضل لأسباب هذه التكوينات وأهميتها البيئية.

مصادر:
- جامعة أليكانتي (UA)، إسبانيا
– مجلة PNAS

By روبرت أندرو

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