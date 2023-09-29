اكتشف علماء الفلك بقعة مظلمة غامضة على نبتون لأول مرة

لاحظ علماء الفلك بقعة مظلمة كبيرة في الغلاف الجوي لنبتون باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO). وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد بقعة مظلمة على الكوكب من الأرض. وترافق البقعة نقطة مضيئة أصغر حجما، مما يزيد من الغموض المحيط بهذه المعالم.

تعد البقع الداكنة شائعة في الغلاف الجوي للكواكب العملاقة، وأشهرها البقعة الحمراء الكبيرة على كوكب المشتري. ومع ذلك، ظلت البقع الداكنة على نبتون بعيدة المنال وقصيرة الأجل. يوفر هذا الاكتشاف الأخير أدلة إضافية حول أصلهم.

واستخدمت الدراسة، التي قادها باتريك إيروين من جامعة أكسفورد، بيانات من VLT للتحقيق في طبيعة البقع الداكنة على نبتون. واقترحت النظريات السابقة أن هذه البقع كانت ناجمة عن اختفاء السحب، لكن الملاحظات استبعدت هذا الاحتمال. بدلًا من ذلك، وجد الباحثون أن البقع الداكنة من المحتمل أن تكون نتيجة جزيئات الهواء المظلمة في طبقة أسفل طبقة الضباب المرئية، حيث يمتزج الجليد والضباب في الغلاف الجوي لنبتون.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج بعد أن اكتشفت وكالة ناسا وتلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية عدة بقع داكنة في الغلاف الجوي لنبتون. وباستخدام أداة المستكشف الطيفي متعدد الوحدات (Muse) الخاصة بـ VLT، تمكنوا من دراسة ضوء الشمس المنعكس من نبتون وبقعته بمزيد من التفصيل. وقد سمح لهم ذلك بتحديد الارتفاع الذي تقع فيه البقعة المظلمة في الغلاف الجوي والحصول على نظرة ثاقبة للتركيب الكيميائي لطبقات الغلاف الجوي المختلفة.

علاوة على ذلك، كشفت الملاحظات عن اكتشاف مفاجئ، وهو نوع نادر من السحابة العميقة اللامعة لم يتم التعرف عليه من قبل. وظهرت هذه السحابة إلى جانب البقعة المظلمة الرئيسية، وتبين أنها على نفس المستوى في الغلاف الجوي. يشير هذا إلى أنها نوع جديد تمامًا من الميزات مقارنة بالسحب الصغيرة المصاحبة لجليد الميثان على ارتفاعات عالية والتي تم ملاحظتها سابقًا.

لا يؤدي هذا الاكتشاف الرائد إلى تعزيز فهمنا لديناميكيات الغلاف الجوي لنبتون فحسب، بل يعرض أيضًا التقدم الملحوظ في التكنولوجيا التي تسمح لعلماء الفلك بمراقبة هذه الكواكب البعيدة من الأرض.

مصادر:

- نينا ماسي، مراسلة العلوم في السلطة الفلسطينية

– علم الفلك الطبيعي (منشور)