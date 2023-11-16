الأصول المراوغة لإلكترونات الأشعة الكونية النشطة

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في سعيهم للكشف عن المصدر الغامض لإلكترونات الأشعة الكونية النشطة. على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتشف التلسكوب الإلكتروني المسعر (CALORE)، الموجود في محطة الفضاء الدولية، أكثر من 7 ملايين جسيم. قدمت مجموعة البيانات الضخمة هذه رؤى لا تقدر بثمن حول أصول إلكترونات الأشعة الكونية.

قام فريق من علماء الفيزياء الفلكية، بقيادة شوجي توري من جامعة واسيدا في اليابان، بفحص بيانات CALET وتحديد المصادر المحتملة لإلكترونات الأشعة الكونية. يشير تحليلهم إلى وجود مصدر قريب واحد على الأقل، وربما أكثر، وهو ما يعد إنجازًا مثيرًا في فهمنا لهذه الجسيمات عالية الطاقة.

أعرب عالم الفيزياء الفلكية نيكولاس كانادي، من جامعة مقاطعة ميريلاند بالتيمور وعضو في CALET Collaboration، عن حماسه للنتائج. يعد اكتشاف مرشحات أعلى من 10 تيرا إلكترون فولت دليلًا أساسيًا على وجود مصدر قريب لإلكترونات الأشعة الكونية.

لأكثر من قرن من الزمان، تساءل علماء الفلك عن مصدر الأشعة الكونية النشطة. تنتقل هذه الجسيمات، بما في ذلك النوى الذرية والبروتونات والإلكترونات، عبر الكون بسرعة تقارب سرعة الضوء وتمتلك قوة مذهلة. في حين تم اقتراح بقايا المستعرات الأعظم كمصدر محتمل، هناك أصول محتملة أخرى تتطلب المزيد من الاستكشاف. أحد الاحتمالات المثيرة للاهتمام هو إبادة المادة المظلمة.

اكتشاف إلكترونات الأشعة الكونية ليس بالمهمة السهلة. على الأرض، نلاحظ شلالات من الجسيمات التي تنتج عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي. ومع ذلك، تسمح تجربة CALET الفضائية بالكشف المباشر عن الأشعة الكونية، مما يمكّن العلماء من دراستها حتى طاقات عالية.

سمحت الأبحاث السابقة مع CALET باكتشاف الأشعة الكونية حتى 4.8 تيرا إلكترون فولت. ومن خلال الاستفادة من تقنيات تحليل البيانات الجديدة للقضاء على التداخل من البروتونات سريعة الحركة، نجح الفريق في اكتشاف الأشعة الكونية الإلكترونية التي تصل إلى 7.5 تيرا إلكترون فولت. ومن المثير للدهشة أن هذه الملاحظات كشفت أنه لا يوجد انخفاض في سقوط الأشعة الكونية عند الطاقات الأعلى. إذا كان هناك أي شيء، فإن البيانات تشير إلى زيادة في الأشعة الكونية عند أعلى مستويات الطاقة.

تشير هذه النتائج إلى أن مصدر إلكترونات الأشعة الكونية يجب أن يكون قريبًا نسبيًا منا. تتوافق بعض بقايا المستعرات الأعظم القريبة مع اكتشاف الأشعة الكونية ذات الطاقة الأعلى المسجلة في مجموعة بيانات CALET. ومن الممكن أن تلقي المزيد من الملاحظات والتحليلات الضوء على الأصل الدقيق لهذه الجسيمات النشطة.

يؤكد ت. جريجوري جوزيك، رئيس فرع الولايات المتحدة لتعاون CALET بجامعة ولاية لويزيانا، على أهمية هذه الاكتشافات. توفر عمليات رصد CALET إمكانية مثيرة لقياس المادة من بقايا مستعر أعظم قريب محدد هنا على الأرض. سيوفر القياس المستمر الذي أجراه CALET طوال عمر محطة الفضاء الدولية رؤى جديدة حول نقل وأصل المادة النسبية في مجرتنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو التلسكوب الإلكتروني المسعري (CALET)؟

ج: التلسكوب الإلكتروني المسعر هو كاشف للأشعة الكونية موجود في محطة الفضاء الدولية.

س: ما هي الأشعة الكونية؟

ج: الأشعة الكونية هي جسيمات عالية الطاقة، بما في ذلك النوى الذرية والبروتونات والإلكترونات، التي تنتقل عبر الفضاء بسرعة قريبة من سرعة الضوء.

س: ما سبب أهمية مصدر إلكترونات الأشعة الكونية للعلماء؟

ج: إن فهم مصدر إلكترونات الأشعة الكونية يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية عمل الكون وطبيعة الظواهر عالية الطاقة.

س: كيف يكتشف العلماء إلكترونات الأشعة الكونية؟

ج: على الأرض، تصطدم الأشعة الكونية بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي، مما ينتج عنه شلالات من الجسيمات التي يمكن ملاحظتها. تسمح تجربة CALET بالكشف المباشر عن الأشعة الكونية في الفضاء.

س: ما هي المصادر المحتملة لإلكترونات الأشعة الكونية؟

ج: بقايا المستعرات الأعظم هي مصدر محتمل، ولكن يتم أيضًا استكشاف احتمالات أخرى مثل إبادة المادة المظلمة.