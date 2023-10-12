عمليات محاكاة جديدة تلقي الضوء على السطوع الغامض في Cosmic Dawn

الاكتشاف الأخير الذي توصل إليه تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ترك الفيزيائيين في حيرة من أمرهم. والتقط التلسكوب صورًا لبعض أقدم المجرات في الكون، وبدت أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ من المتوقع. تحدى هذا السطوع غير المتوقع النموذج الكوني القياسي، حيث لم يكن من المفترض أن تكون هذه المجرات الشابة ضخمة كما ظهرت.

ومع ذلك، ربما تكون عمليات المحاكاة الجديدة التي أجراها فريق بحث في جامعة نورث وسترن قد قدمت تفسيرا لهذا اللغز. تشير عمليات المحاكاة هذه إلى أن المجرات الأصغر حجمًا والأقل ضخامة يمكن أن تتوهج بنفس سطوع المجرات الأكبر حجمًا بسبب انفجارات تكوين النجوم. إن الضوء الزائد المنبعث خلال هذه الانفجارات يفسر المظهر الأكثر سطوعًا للمجرات المبكرة.

تم التشكيك في النموذج القياسي لعلم الكونيات بسبب التناقض بين السطوع المتوقع والمرصود لهذه المجرات. تهدف عمليات المحاكاة التي أجراها فريق بحث نورث وسترن إلى إنشاء نموذج جديد يمكنه تفسير السطوع المفرط مع الحفاظ على الفيزياء الأساسية لتكوين المجرات.

ووفقا للفريق، نجحت عمليات المحاكاة في إنتاج نظرية جديدة تناسب معايير السطوع المرصود. مفتاح هذه النظرية هو حدوث انفجارات رائعة لتشكل النجوم. تنبعث من هذه الدفقات ومضات من الضوء، مما يؤدي إلى ظهور ساطع بشكل غير عادي لبعض المجرات الأولى.

في حين أن عمليات المحاكاة هذه توفر تفسيرا واعدا، إلا أن المزيد من البيانات ضرورية لتأكيد هذه الفرضية. من المرجح أن يوفر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بقدراته الرصدية غير المسبوقة، البيانات الإضافية اللازمة لمواصلة دراسة الفجر الكوني.

الباحثون متفائلون بشأن النتائج التي توصلوا إليها، حيث يقدم الحل الذي توصلوا إليه تفسيرا مباشرا نسبيا للسطوع الغامض. وهذا أكثر ملاءمة للفيزيائيين وعلماء الكون من إعادة كتابة النموذج القياسي لعلم الكونيات بالكامل.

في الختام، تسلط هذه المحاكاة الضوء على سر السطوع المفرط للمجرات الشابة وتوفر حلاً محتملاً يتوافق مع الفهم الكوني الحالي. ويأمل الباحثون في تحقيق مزيد من التقدم في معرفتنا بالفجر الكوني بمساعدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

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- تعريفات:

– النموذج الكوني: وصف أو إطار رياضي يشرح بنية الكون وتكوينه وتطوره.

– المحاكاة: عملية إنشاء نموذج أو تمثيل لنظام لدراسة سلوكه أو خصائصه.

– تكوين النجوم: العملية التي تنهار بها المناطق الكثيفة داخل السحب الجزيئية في الفضاء بين النجوم وتشكل النجوم.