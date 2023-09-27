يجد العلماء غبارًا أسود داخل علبة عينة الكويكب

العلماء الذين فتحوا مؤخرا علبة عينة كويكب، فوجئوا بالعثور على غبار أسود في الداخل. وجاءت العينات من الكويكب بينو، الذي فحصته وكالة ناسا في عام 2020.

وقد ترك اكتشاف الغبار الأسود داخل العلبة العلماء في حيرة من أمرهم. إنها مادة غامضة ستتطلب المزيد من التحليل لفهم تركيبتها وأصولها. كانت العلبة مغلقة منذ إعادتها إلى الأرض، مما يجعل من غير المحتمل أن يكون الغبار قد دخل أثناء عملية التجميع.

كان الكويكب بينو موضوعًا لاهتمام علمي كبير نظرًا لقدرته على تقديم معلومات عن النظام الشمسي المبكر. نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في جمع عينات من سطح الكويكب وإعادتها إلى الأرض في سبتمبر 2023.

يمكن للغبار الأسود الموجود في علبة العينة أن يحمل أدلة قيمة حول تكوين الكويكبات والعمليات التي حدثت في المراحل الأولى للنظام الشمسي. وسيستخدم العلماء تقنيات تحليلية مختلفة لدراسة الغبار، بما في ذلك التحليل الطيفي والمجهري، لتحديد تركيبه وخصائصه.

يعد فهم تكوين الكويكبات مثل بينو أمرًا ضروريًا لاكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين النظام الشمسي وتوزيع الموارد داخل الكويكبات. يمكن أن تساهم هذه النتائج أيضًا في فهمنا للتهديد المحتمل الذي تشكله الكويكبات على الأرض.

سيوفر التحليل الإضافي للغبار الأسود معلومات قيمة يمكن أن تعمق فهمنا للكويكبات ودورها في تكوين نظامنا الشمسي وتطوره.

مصادر:

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