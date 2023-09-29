ناسا توقف مؤقتًا فحص عينات كويكب بينو بسبب الغبار الأسود غير المبرر

توقف فحص ناسا للعينات التي تم جمعها من الكويكب بينو خلال مهمة OSIRIS-REx مؤقتًا بعد اكتشاف غبار أسود غير مبرر في حاوية العينة. وتم جمع العينات في البداية في عام 2020 وهبطت في صحراء يوتا الأسبوع الماضي.

عند فتح الحاوية، عثر العلماء على مواد غير معروفة في آلية الحصول على العينات Touch and Go (TAGSAM) الموجودة فوق سطح إلكترونيات الطيران. وأعلنت وكالة ناسا أن الغبار الأسود سيخضع لتحليل أولي لتحديد ما إذا كان نشأ من الكويكب.

وقد تم حل البقايا التي لوحظت على سطح إلكترونيات الطيران، والتي تم اكتشافها بعد عملية التجميع، مما يسمح بالنقل الآمن للعينة. ومع ذلك، لا يزال تأكيد العلماء معلقًا.

من المتوقع أن تعزز المعلومات التي تم جمعها من مهمة OSIRIS-REx فهمنا للكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة وتساهم في استراتيجيات انحراف الكويكبات المستقبلية. ولضمان الفحص والحفظ الشاملين، ستتم إدارة عينات الكويكب في منشأة معالجة منشأة حديثًا يشرف عليها قسم أبحاث واستكشاف المواد الفلكية التابع لناسا.

وصلت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي انطلقت في عام 2016 في مهمة بقيمة مليار دولار، إلى بينو في عام 1 وجمعت عينات في عام 2018 باستخدام ذراع مجهزة بالفراغ. سافرت المركبة الفضائية أربعة مليارات ميل قبل أن تعود إلى الأرض. ومن أجل منع التلوث بأمان، دخلت العينة الغلاف الجوي للأرض بسرعة 2020 ميلاً في الساعة وتم إبطاؤها إلى 27,650 ميلاً في الساعة باستخدام المظلة.

أجرت ناسا مهمة انتشال دقيقة في ولاية يوتا، شملت طائرات هليكوبتر وغرفة نظيفة مؤقتة، لاستعادة حاوية العينة. توفر هذه العينة من خارج كوكب الأرض، وهي الأكبر منذ البعثات القمرية، رؤى قيمة حول تكوين الأرض وأصول الحياة.

يعتبر بينو، الذي يشبه حجمه مبنى إمباير ستيت، أكثر الأجسام خطورة في النظام الشمسي بسبب مسار تصادمه المحتمل مع الأرض. ومن المتوقع أن يقترب بشكل خطير من كوكبنا في سبتمبر 2182. وستكون البيانات والملاحظات الصادرة عن OSIRIS-REx ضرورية في جهود انحراف الكويكبات المستقبلية.

مصادر:

- ناسا

- Earth.com (تطبيق EarthSnap)