قوس غامض يظهر في مضيق جرينلاند

أصدر مرصد الأرض التابع لناسا صورة تظهر قوسًا غامضًا في مضيق بحري في غرب جرينلاند. تمتد الميزة البيضاء الرفيعة حوالي 2.6 كيلومتر وتمتد على مضيق Itilliarsuup Kangerlua، وهو مضيق رافد لنظام مضيق أوماناك.

أصل القوس غير واضح، لكن الخبراء طرحوا تفسيرات محتملة لتكوينه. إحدى النظريات هي أنه يمكن أن يكون نتيجة لانفصال جبل جليدي كبير عن الجزء الأمامي من النهر الجليدي. عندما ينكسر جبل جليدي، فإنه يزيح الماء ويشكل موجة. يقترح عالم الجيومورفولوجيا دان شوغار أن هذه الموجة الناجمة عن الجبل الجليدي يمكن أن تكون قد شكلت القوس.

يقترح عالم المحيطات جوش ويليس وعالم الجليد مايك وود احتمالًا آخر. ويقترحون أن عمودًا تحت الماء يمكن أن يدفع الماء والجليد بعيدًا عن وجه النهر الجليدي، مما يتسبب في تكوين القوس.

تم التقاط صورة القوس بواسطة Operational Land Imager-2 (OLI-2) على القمر الصناعي Landsat 9، وهو القمر الصناعي المستخدم لمراقبة سطح الأرض. تواصل ناسا دراسة هذه الظاهرة وجمع المزيد من المعلومات لفهم أصلها وآثارها بشكل أفضل.

هذه الصورة المثيرة للاهتمام بمثابة تذكير بالطبيعة المتغيرة باستمرار للمناظر الطبيعية للأرض والألغاز التي لا تزال موجودة في المناطق النائية على كوكبنا.