مركبات MXene وMBene: التقاط انتقائي لثاني أكسيد الكربون

إن مركبات MXene وMBene، وهي مواد ثنائية الأبعاد يبلغ سمكها بضع ذرات فقط، لديها القدرة على لعب دور مهم في مكافحة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري. تتمتع هذه المركبات بمساحة سطحية كبيرة، مما يجعلها قادرة على امتصاص جزيئات ثاني أكسيد الكربون من الجو بشكل فعال. من خلال عزل ثاني أكسيد الكربون بشكل آمن، يمكن أن تساعد MXenes وMBenes في تقليل الآثار الضارة لتغير المناخ.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Chem، استكشفت البروفيسورة مهري أوزكان، مع مؤلفيها المشاركين، إمكانات MXenes وMBenes في تقنيات احتجاز الكربون. يمكن هندسة هذه المواد ثنائية الأبعاد لالتقاط ثاني أكسيد الكربون بشكل انتقائي. ويمكن أن تعزى انتقائيتها العالية إلى عملية تعرف باسم هندسة المسافة البينية. بالإضافة إلى ذلك، فإن MXenes وMBenes مستقران ميكانيكيًا ويحافظان على سلامتهما الهيكلية حتى بعد دورات متعددة من احتجاز الكربون وإطلاقه.

ومع الزيادة المستمرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان، أصبحت تقنيات احتجاز الكربون أولوية قصوى. ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب هذه الانبعاثات إلى أحداث مناخية قاسية، وجفاف، وفشل المحاصيل، والهجرة، وعدم الاستقرار السياسي. وللتخفيف من هذه الآثار، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الكربون.

اكتشف الباحثون في جامعة دريكسيل MXenes وMBenes في أوائل عام 2010. MXene هو مركب غير عضوي يتكون من طبقات رقيقة ذريًا من كربيدات المعادن الانتقالية أو النتريدات أو نيتريدات الكربون. ومن ناحية أخرى، فإن MBenes عبارة عن بوريدات فلز انتقالية الأبعاد مصنوعة من البورون. يمكن إنتاج هذه المركبات من خلال تقنيات الحفر الكيميائي وتمتلك شبكات بلورية ذات هياكل متكررة ذات شكل معيني معيني وسداسية.

على الرغم من أن MXenes وMBenes توفر إمكانات واعدة لأجهزة احتجاز الكربون، إلا أنه لا تزال هناك تحديات تقنية تحتاج إلى المعالجة. يجب على العلماء إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بالتوليف في الإنتاج بكميات كبيرة، مثل الخلط غير الموحد، وتدرجات الحرارة، وقضايا نقل الحرارة. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه العقبات من خلال توسيع نطاق أساليب الحفر الرطب أو تطوير أساليب جديدة.

إن استخدام MXenes وMBenes بالاشتراك مع تقنيات احتجاز الكربون الحالية، مثل تلك التي طورتها شركة Climework AS، لديه القدرة على تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بشكل كبير. ويمكن لهذه المركبات أن تساعد في تخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل آمن وطويل الأمد، مما يساهم في الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.

مصادر:

ميهريماه أوزكان وآخرون، الحد من ملوثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام MXenes وMBenes ثنائي الأبعاد، Chem (2). DOI: 2023/j.chempr.10.1016

جامعة كاليفورنيا - ريفرسايد

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