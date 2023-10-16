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علوم

دور الطفرات الجينية PRDM16 في تطور قصور القلب الخلقي

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 16، 2023
دور الطفرات الجينية PRDM16 في تطور قصور القلب الخلقي

وجد الباحثون في مركز الأبحاث التجريبية والسريرية (ECRC) أن الطفرات في جين PRDM16 يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب الخلقي، خاصة عند النساء. واكتشف الفريق، بقيادة سابين كلاسن وجيركو كونيش، أن هذه التغيرات الجينية تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لخلايا عضلة القلب، مما يتسبب في إضعاف القلب. وُجد أن إناث الفئران التي لديها طفرة جينية PRDM16 تعاني من مشاكل قلبية أكثر خطورة من نظرائها الذكور، على عكس الافتراضات السابقة.

ومن خلال التجارب على الفئران، أنشأ الباحثون صلة واضحة بين طفرات PRDM16 وفشل القلب. واكتشفوا أن تعطيل جين PRDM16 يؤدي إلى تغييرات في استقلاب الدهون والجلوكوز داخل خلايا القلب. وهذا بدوره يتسبب في أن تصبح عضلة القلب إسفنجية ومتضخمة وأقل فعالية في ضخ الدم.

تعتبر نتائج الدراسة ذات أهمية خاصة لأنها تساهم في قاعدة البيانات الجينية التي يمكن استخدامها لأغراض التشخيص. ومن خلال تحديد طفرة PRDM16 من خلال الاختبارات الجينية، سيكون لدى أطباء القلب فهم أفضل للسبب الكامن وراء أمراض القلب لدى الأفراد المصابين. علاوة على ذلك، يشير البحث إلى أن هذه التغيرات الجينية قد تلعب أيضًا دورًا، وإن كان بدرجة أقل، في فشل القلب الذي يحدث لدى المرضى الأكبر سناً.

إن آثار هذه الدراسة بعيدة المدى، لأنها تقدم نظرة ثاقبة للآليات المسببة لفشل القلب وتوفر نقطة انطلاق لعلاجات أكثر استهدافًا. يخطط الباحثون لمواصلة دراسة الاختلافات بين الجنسين في استقلاب القلب لفهم سبب كون إناث الفئران أكثر عرضة للتأثيرات الضارة لطفرات PRDM16.

(المصدر: مركز ماكس ديلبروك للطب الجزيئي)

By غابرييل بوتا

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