إيلون ماسك يتنبأ ببعثة غير مأهولة إلى المريخ خلال 4 سنوات

أعلن الملياردير ومؤسس SpaceX، إيلون ماسك، عن توقعه بأن المركبة الفضائية يمكن أن تقوم بمهمة غير مأهولة إلى المريخ خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. أدلى ماسك بهذا التصريح خلال كلمة رئيسية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي انعقد في باكو، أذربيجان عبر مؤتمر الفيديو.

على الرغم من التحديات الأخيرة التي واجهها برنامج Starship التابع لشركة SpaceX، أعرب ماسك عن تفاؤله بشأن الرحلة التجريبية القادمة لنظام الصواريخ الضخم القابل لإعادة الاستخدام. وذكر أن هناك فرصة جيدة لنجاح تجربة الهبوط على المريخ خلال السنوات الأربع المقبلة. شارك ماسك أفكاره مع كلاي موري، رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

واجه برنامج ستارشيب تدقيقًا من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) بعد إطلاقه الأول والوحيد، والذي تم في 20 أبريل. وعلى الرغم من أن الإطلاق أدى إلى انفجار وفشل في الوصول إلى المدار، إلا أن شركة سبيس إكس اعتبرته ناجحًا بسبب البيانات القيمة. المكتسبة خلال الرحلة التجريبية.

فرضت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تعليقًا على عمليات إطلاق SpaceX وفتحت تحقيقًا، مما أدى إلى قائمة تضم 63 إجراءً تصحيحيًا. وتشمل هذه الإجراءات إعادة تصميم أجهزة السيارة، وتعديلات منصة الإطلاق لتعزيز المتانة، وزيادة مراجعات عملية التصميم، والتحليل الإضافي واختبار أنظمة السلامة، وتطبيق ممارسات أكثر صرامة للتحكم في التغيير.

تعمل SpaceX بنشاط على تنفيذ هذه الإجراءات التصحيحية. أجرت الشركة أكثر من 1,000 تغيير على المركبة الفضائية، بما في ذلك تصميم المركبة الفضائية نفسها. أحد التحسينات المهمة هو الإشعال المخطط لمحركات المرحلة الثانية بينما لا تزال متصلة بالمعزز أثناء الرحلة الثانية.

وأكد " ماسك " على كفاءة هذا النهج من وجهة نظر فيزيائية، مشيرًا إلى أنه يتضمن تفجير الجزء العلوي من المعزز بمحركات المرحلة الثانية. ومع تنفيذ العديد من التحديثات والتحسينات، يظل إيلون ماسك واثقًا من قدرة المركبة الفضائية على الوصول إلى المريخ في المستقبل القريب.

مصادر:

– أخبار IANS: [المصدر]

– نيويورك تايمز: [المصدر]