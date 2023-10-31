مستقبل إدارة الفيضانات: الحوسبة الكمومية وتقييم المخاطر

تعاونت شركات Multiverse Computing وMoody's Analytics وOxford Quantum Circuits (OQC) لمعالجة المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المملكة المتحدة. وبتمويل من Innovate UK، يهدف الثلاثي إلى تطوير نماذج واسعة النطاق للتنبؤ بالفيضانات باستخدام أساليب الحوسبة الكمومية. ستكون وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة هي المستفيد الأول من هذا الحل الجديد لديناميكيات الموائع الحسابية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع الأحداث الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ.

توفر الحوسبة الكمومية نهجًا فريدًا لمعالجة التحديات الحسابية في دراسات نمذجة الفيضانات واسعة النطاق. ومن خلال تسخير قوة الخوارزميات الكمومية، ستقود شركة Multiverse Computing المشروع كمزود للبرمجيات، في حين ستقوم OQC بتزويد الأجهزة الكمومية اللازمة. ستساهم شركة Moody's Analytics، وهي شركة عالمية لإدارة المخاطر، بخبرة الصناعة ومتطلبات البيانات لضمان تقييم وإدارة مخاطر الفيضانات بكفاءة ودقة.

إن إمكانية تطبيق الخوارزميات الكمومية لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات تعتبر رائدة. يعتقد إنريكي ليزاسو أولموس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Multiverse Computing، أن التحسينات في الدقة والفعالية المكتسبة من خلال الأساليب الكمومية يمكن أن تدعم جهود التكيف مع تغير المناخ. ويهدف المشروع إلى مساعدة الوكالات الحكومية وأصحاب المنازل ووكالات التأمين على فهم الأحداث المناخية القاسية والاستعداد لها بشكل أفضل.

للتغلب على القيود المفروضة على أساليب نمذجة الفيضانات الحالية، يخطط فريق المشروع لاستخدام خوارزمية الشبكة العصبية المستنيرة بفيزياء الكم (QPINN). تجمع هذه الخوارزمية بين معالجة البيانات الكلاسيكية والمعالجة الكمومية، باستخدام دائرة الكم المتغيرة (VQC) لتحسين دقة تنبؤات تقييم المخاطر.

ومن خلال تسخير إمكانات الحوسبة الكمومية، لا يهدف المشروع إلى إعادة تعريف مستقبل إدارة الفيضانات فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق عالم أكثر أمانًا ومرونة للأجيال القادمة. ومع تصاعد مخاطر الفيضانات، فإن التصدي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ أمر في غاية الأهمية. يعد هذا الجهد التعاوني بين قادة الصناعة وحكومة المملكة المتحدة خطوة مهمة نحو التخفيف من هذه المخاطر وتعزيز فهمنا للمناظر الطبيعية المعرضة لخطر الفيضانات.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الحوسبة الكمومية؟

ج: الحوسبة الكمومية هي أحد مجالات الحوسبة التي تستخدم ظواهر ميكانيكا الكم، مثل التراكب والتشابك، لإجراء عمليات حسابية معقدة بشكل أكثر كفاءة من أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

س: كيف ستعمل الحوسبة الكمومية على تحسين نمذجة الفيضانات؟

ج: يمكن للحوسبة الكمومية أن تعالج التحديات الحسابية لنمذجة الفيضانات واسعة النطاق، مما يجعل تقييم المخاطر وإدارتها أكثر دقة وكفاءة.

س: من يشارك في المشروع؟

ج: تعد شركة Multiverse Computing وMoody's Analytics وOxford Quantum Circuits (OQC) من اللاعبين الرئيسيين في هذا المشروع التعاوني، حيث تقود شركة Multiverse Computing دور موفر البرامج وتقوم شركة OQC بتزويد الأجهزة الكمومية الضرورية.

س: ما هو الهدف من المشروع؟

ج: يهدف المشروع إلى تطوير نماذج واسعة النطاق للتنبؤ بالفيضانات باستخدام أساليب الحوسبة الكمومية لتعزيز قدرة المملكة المتحدة على التكيف مع الأحداث الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ. ستكون وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة أول عميل يستخدم هذا الحل الجديد في ديناميكيات الموائع الحسابية.

س: كيف سيفيد المشروع المجتمع؟

ج: من خلال تحسين تقييم مخاطر الفيضانات وإدارتها، سيساعد المشروع الوكالات الحكومية وأصحاب المنازل ووكالات التأمين على فهم الأحداث المناخية القاسية والاستعداد لها بشكل أفضل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق عالم أكثر أمانًا وقدرة على الصمود للأجيال القادمة.