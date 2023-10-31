تهدف تكنولوجيا الحوسبة الكمومية الجديدة إلى تحسين تقييم مخاطر الفيضانات

أصبحت الفيضانات الكارثية شائعة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. يتطلب التكيف مع هذا الواقع المناخي الجديد حلولاً مبتكرة، وإحدى الشركات التي تتصدى لهذا التحدي هي شركة Multiverse Computing، وهي شركة برمجيات كمومية مقرها في إسبانيا.

في تعاون رائد، دخلت شركة Multiverse Computing في شراكة مع Oxford Quantum Circuits (OQC) في المملكة المتحدة وMoody's Analytics في الولايات المتحدة للاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة الكمومية لتقييم مخاطر الفيضانات. بتمويل قدره 100,056 جنيه إسترليني من Innovate UK، تهدف الشركة الإسبانية الناشئة إلى تطوير نماذج تنبؤ أكثر دقة وكفاءة لتقييم مخاطر الفيضانات.

كانت الأساليب التقليدية لنمذجة الفيضانات محدودة بسبب التحديات الحسابية المتمثلة في إجراء عمليات المحاكاة على مساحات واسعة بدقة عالية. ومع ذلك، فإن الحوسبة الكمومية تقدم فرصًا واعدة للتقدم في هذا المجال. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي الكمي (QML) وتطوير المحاكيات كبدائل للنماذج القائمة على الفيزياء، تهدف شركة Multiverse Computing وشركاؤها إلى تحسين دقة وفعالية تقييم مخاطر الفيضانات.

وقال سيرجيو جاجو، المدير الإداري لشركة Quantum وGenAI في Moody's: "بفضل تكنولوجيا الحوسبة الكمومية، لدينا القدرة على إحداث ثورة في تقييم مخاطر الفيضانات". ويعتقد إنريكي ليزاسو أولموس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Multiverse Computing، أن النهج الكمي يمكن أن يساهم بشكل كبير في جهود التكيف مع تغير المناخ.

وباعتبارها المقاول الرئيسي، ستكون شركة Multiverse Computing مسؤولة عن تطوير البرمجيات والخوارزميات الكمومية، في حين ستوفر OQC الأجهزة الكمومية اللازمة. ستساهم شركة Moody's بخبراتها الصناعية وبياناتها وأفكارها في مجال الكفاءة الحسابية. وقد ضمن هذا الجهد التعاوني مكانًا في المرحلة الأولى من مسابقة Quantum Catalyst Fund، وإذا نجح، فسوف يتقدم إلى المرحلة الثانية في العام المقبل، بميزانية قدرها 1 مليون جنيه إسترليني.

وستكون وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة أول عميل يختبر هذا الحل، بهدف التكيف بشكل أفضل مع الأحداث المناخية القاسية الناجمة عن تغير المناخ. مع الخسائر السنوية المقدرة بأكثر من 700 مليون جنيه إسترليني بسبب الفيضانات الداخلية، فإن الحاجة إلى تحسين أدوات واستراتيجيات تقييم مخاطر الفيضانات أمر ملح.

لقد كان لتغير المناخ بالفعل آثار مدمرة في جميع أنحاء العالم، كما شهدنا في أحداث الفيضانات الأخيرة في ألمانيا وبلجيكا ووسط اليونان. في ضوء هذه الأحداث، أصبح تسخير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية للتخفيف من عواقب الفيضانات ومنعها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي حوسبة الأكوان المتعددة؟

ج: Multiverse Computing هي شركة برمجيات كمومية مقرها في إسبانيا.

س: ما هو هدف التعاون بين Multiverse Computing وOQC وMoody's Analytics؟

ج: يهدف التعاون إلى استخدام تكنولوجيا الحوسبة الكمومية لتحسين تقييم مخاطر الفيضانات وتطوير نماذج تنبؤ أكثر دقة.

س: ما هي التحديات التي واجهتها أساليب نمذجة الفيضانات التقليدية؟

ج: لقد كانت الطرق التقليدية محدودة بسبب التكلفة الحسابية لإجراء عمليات المحاكاة على مساحات كبيرة بدقة عالية.

س: كيف سيتم استخدام الحوسبة الكمومية في تقييم مخاطر الفيضانات؟

ج: سيتم تطبيق التعلم الآلي الكمي (QML) لتطوير المحاكيات كبدائل للنماذج التقليدية القائمة على الفيزياء، مما قد يحدث ثورة في تقييم مخاطر الفيضانات.

س: من سيكون العميل الأول الذي سيختبر الحل؟

ج: ستكون وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة هي العميل الأول الذي يسعى إلى التكيف بشكل أفضل مع الأحداث المناخية القاسية الناتجة عن تغير المناخ.